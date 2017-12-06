Первый полет Су-57 с двигателем второго этапа попал на видео



Источник: rg.ru Источник: rg.ru

На аэродроме в Жуковском состоялся первый полет истребителя пятого поколения Су-57, он же Т-50, с двигателем второго этапа. За штурвалом самолета находился Герой России Сергей Богдан.

Как сообщает Минпромторг России, продолжительность вылета составила 17 минут. Испытательный полет прошел в штатном режиме.

Дело в том, что пока перспективный комплекс фронтовой авиации Су-57 летает на "двигателе первого этапа" - 117С. По своей конструкции он аналогичен двигателю истребителя Су-35С. У нового авиадвигателя, известного как "изделие 30", тяга будет увеличена до 17,5-19,5 тонн, также повысится топливная эффективность. Остальные характеристики держат в секрете. Именно с двигателем второго этапа российский истребитель пятого поколения и будет запущен в серийное производство.

О новейшем истребителе Су-57 известно гораздо больше. Предполагается, что самолет получит на вооружение гиперзвуковые ракеты и электронный комплекс с уникальными возможностями. Бортовые компьютеры смогут брать на себя пилотирование самолета, освобождая летчика для выполнения боевой задачи, а станции радиоэлектронной борьбы и радиоразведки частично обменяются функциями, реализуя технологии боевой авиации шестого поколения.

Справка "РГ"

Согласно открытым данным, в конструкции Су-57 применены композиционные материалы на основе углепластика, что сильно снижает его радиолокационную заметность. Он вооружен сдвоенной 30-мм пушкой, в боекомплект которой входит 100 снарядов. Основное вооружение - две ракеты ближнего боя и восемь среднего радиуса действия, располагаются в двух внутренних отсеках. Кроме того, 14 ракет могут быть размещены на внешних точках подвески.

Николай Грищенко