Москва обращает внимание мирового сообщества на беспрецедентное давление спецслужб США на российские СМИ, попытки их вербовки - МИД РФ



Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова перед началом брифинга в Москве. 28 сентября 2017.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова перед началом брифинга в Москве. 28 сентября 2017.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Американские спецслужбы занимаются вербовкой российских журналистов, это акт агрессии в отношении РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В последнее время представители российских средств массовой информации, в том числе, в США стали подвергаться жесткому давлению со стороны спецслужб, а именно попыткам вербовки", - сказала М.Захарова на брифинге в среду, добавив, что доходило до угроз в адрес журналистов.

"Это - агрессия, агрессия в информационном плане не только в отношении Российской Федерации, мы это рассматриваем как посягательство на свободу слова в мире в целом", - подчеркнула она.

М.Захарова отметила, что Россия "ставит вопрос не только перед американскими коллегами, но перед всем мировым сообществом относительно беспрецедентного давления на российские СМИ, которое осуществляется со стороны США, непосредственно со стороны американских спецслужб".

По ее словам, речь идет о так называемых "подходах" к российским журналистам как государственных, так и негосударственных СМИ со стороны сотрудников спецслужб США.

М.Захарова описала один из таких случаев, не называя имени журналиста и СМИ: сначала представителю СМИ предлагали сотрудничество, а после отказа "пытались действовать через подкуп". "Дальше перешли к психологическому давлению, а затем - к прямым угрозам", - добавила она, отметив, что сотрудники спецслужб пытались контактировать и с членами семьи этого журналиста.