В Поволжье зенитчики ЦВО получили полковой комплект С-400
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Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 "Триумф".
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
САМАРА, 6 дек - РИА Новости. Зенитчики Центрального военного округа (ЦВО) в Поволжье получили полковой комплект ЗРС С-400, сообщает пресс-служба округа.
"Зенитчики Центрального военного округа, которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне в Поволжье, получили по Гособоронзаказу полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе ЦВО, новая техника была передана военнослужащим на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. До конца недели расчеты выполнят стыковочные стрельбы из новых систем. Ранее зенитчики в Поволжье получили на вооружение партию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 километров поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 километров - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 километров в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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06.12.2017
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