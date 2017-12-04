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Новую артбригаду в Подмосковье вооружили скорострельными гаубицами

05.12.2017 Российская газета 395 0
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Самоходка 2С19М2 "Мста-С"
Самоходка 2С19М2 "Мста-С".
Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Артиллерийская бригада в Коломне получила около десяти модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С", сообщили в штабе Западного военного округа.

- Представители артбригады в кратчайшие сроки приняли САУ в оборонно-промышленном комплексе. Новая техника размещена в парках с необходимой инфраструктурой. Экипажи прошли соответствующее переобучение, - рассказал командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Новенькие самоходки впервые откроют огонь во время полевого выхода весной 2018 года.

Модернизированные самоходки 2С19М2 "Мста-С" развернутая 1 декабря под Москвой артбригада получила первой в российской армии. Скорострельность 152-миллиметрового орудия повышена до 10 выстрелов в минуту, теперь оно может работать в режиме огневого налета, когда несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям, накрывают цель один за другим. В арсенале САУ осколочно-фугасные и кассетные, управляемые и корректируемые снаряды.

Рабочее место механика-водителя оснащено компьютером, диагностическая программа следит за состоянием узлов и агрегатов, сообщая о проблемах. САУ снабдили комплектом "Накидка" из материала, поглощающего тепло и радиоволны - он скрывает гаубицу от средств разведки и управляемых ракет.

Кстати

В Коломне будет создан комплекс памяти Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы. Им будут посвящены аллеи и комнаты, а при музее полигона со 110-летней историей появится выставка военной техники, стоящей на вооружении бригады.


Антон Валагин
04.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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