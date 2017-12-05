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Газотурбинная БРЭМ-80У станет надежным помощником танков Т-80БВМ

05.12.2017 Военное обозрение 708 1
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Соединения российской армии в ближайшем будущем пополнят усовершенствованные танки Т-80БВМ. На эту радикально модернизированную технику будут установлены новые системы управления огнем, более надежная броневая защита, улучшенные пушки и двигатели увеличенной мощности. В результате сухопутные войска РФ получат боевые машины, которые по своим характеристикам будут соответствовать самым новейшим зарубежным образцам.

По мнению военных экспертов, для обеспечения эффективного применения этих танков необходимо, чтобы их поддерживала техника, созданная на такой же базе. Например, если говорить о бронированных ремонтно-эвакуационных машинах, то лучшего кандидата, чем омский БРЭМ-80У не найти. Это единственный в мире тягач, который имеет газотурбинный двигатель, мощность его достигает 1250 л.с.

https://twitter.com/KomandanteS17

Также имеется вспомогательный ГТД мощностью в 24,5 л. с., который дает питание для ремонтного оборудования.

При весе в 46 тонн тягач способен развивать скорость более 70 км/ч по шоссе. Максимальная скорость по пересеченной местности - в пределах 60 км/ч, средняя - до 45 км/ч. Машина обладает высокими характеристиками проходимости, угол подъема достигает 32 градусов, крена - 30 градусов.

https://twitter.com/KomandanteS17

БРЭМ без труда преодолевает ров шириной в 2,8 м и стенку высотой в 85 см. Глубина преодолеваемого брода, который машина способна форсировать без подготовки, - 1,8 метра. Со специальным оборудованием возможна переправа через реки глубиной до 5 метров, без ограничений по ширине водной преграды.

Запас хода - 500 километров по сухим грунтовым дорогам. Если учитывать возможность работы на местности длительностью до трех часов, то этот параметр сокращается до 350 километров.

На тягаче установлен кран грузоподъемностью 18 т и 25 т - с использованием полиспаста. Имеющаяся лебедка обладает тяговым усилием в 35 тонн-сил, с четырехкратным полиспастом - 140 тс. Длина основного троса достигает 160 метров, вспомогательный трос раскручивается на 320 метров.

На БРЭМ-80У смонтировано разнообразное оборудование, в том числе сварочное, которое позволяет проводить качественный ремонт в полевых условиях.

Для самообороны устанавливается пулемет калибра 12,7 мм. Экипаж машины насчитывает 4 человека.
04.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
никодим
408
№1
05.12.2017 12:32
Для мирного времени и учебной деятельности вместо солярки или керосина хорошо бы предусмотреть в качестве топлива "газ". И дешевле и воровства меньше.
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