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В Москве рассчитывают на активизацию военных контактов РФ-НАТО

05.12.2017 Интерфакс-АВН 345 0
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Россия и НАТО
Сотрудничество России и НАТО.
Источник: gooddays.ru

Москва. 4 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - В деле возобновления контактов по военной линии между Россией и НАТО наметились небольшие подвижки, сообщил в интервью "Интерфаксу" директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Что касается возобновления контактов по военной линии между Россией и НАТО, то здесь есть продиктованные жизнью небольшие подвижки", - сказал А.Келин.

Он напомнил, что в марте состоялся телефонный разговор начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Петером Павелом. "Это первый контакт высокого уровня между военными после принятия Советом НАТО 1 апреля 2014 года решения о "заморозке" отношений с Россией", - отметил дипломат.

"В сентябре последовала их личная встреча в Баку, логичным продолжением которой стал телефонный разговор В.Герасимова с Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе Кертисом Скапарротти", - продолжил А.Келин.

Он выразил надежду, что "эти контакты получат развитие".

"Но контактам на высоком уровне должна предшествовать тщательная экспертная подготовка, потому как в противном случае это будет ничем иным, как формальным сохранением видимости диалога. Однако на большее натовцы не идут, объясняя это неготовностью к восстановлению практического сотрудничества", - подчеркнул дипломат.
04.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
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