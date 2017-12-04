Образец МС-21 для показов планируют произвести к сентябрю 2018 года



Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Образец нового пассажирского самолета МС-21 для демонстраций планируется произвести к сентябрю 2018 года, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"У нас вторая машина (МС-21 - ред.) будет выдана к марту-апрелю. Третью будем стараться сделать к сентябрю с салоном. Пока у нас эти две машины под установку контрольно-проверочного оборудования, а к сентябрю будем делать машину с салоном для того, чтобы участвовать параллельно и в испытаниях, и в демонстрационных показах", - сказал он в рамках VII международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

В ноябре вице-президент корпорации "Иркут" (выпускает МС-21) по маркетингу и продажам Кирилл Будаев говорил, что МС-21 может быть представлен не ранее второго квартала следующего года. Ранее у Объединенной авиастроительной корпорации были планы представить воздушное судно на Дубайском авиасалоне, который проходил в середине ноября этого года.

В мае МС-21 выполнил первый полет, а в середине октября первый образец лайнера совершил первый дальний перелет из Иркутска в Жуковский для продолжения летных испытаний.

МС-21 - перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".