Министр обороны Испании подписала акт приемки пяти вертолетов производства Airbus Helicopters для ВС страны



Тяжелый вертолет Н215.

Источник: asdnews.com Тяжелый вертолет Н215.Источник: asdnews.com

ЦАМТО, 4 декабря. Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль и глава Airbus Helicopters Гийом Фори подписали акт приема/передачи пяти вертолетов различного назначения для испанских Вооруженных сил.

Как сообщает Infodefensa.com, испанским Военно-воздушным силам переданы два многоцелевых транспортных вертолета H-215 "Супер Пума", а армейской авиации (FAMET) – два ударных вертолета AS-665 HAD/E "Тайгер" и один транспортный NH-90. Церемония состоялась на заводе Airbus Helicopters в Альбасете 29 ноября.

Два новых H-215 "Супер Пума" являются частью партии из четырех вертолетов, заказанных в 2014 и 2015 гг. Первая машина данного типа в поисково-спасательной конфигурации (SAR) была передана ВВС Испании в октябре прошлого года и вошла в состав 802-й эскадрильи, базирующейся на Канарских островах. Два новых вертолета также войдут в состав данного подразделения.

Новый транспортный вертолет NH-90 является восьмым из 22 заказанных машин. Из них 16 ед. предназначены для FAMET и шесть – для ВВС. Поставки будут продолжены до 2021 года. ВВС получат первый вертолет данной модификации в 2019 году.

Два ударных вертолета AS-665 HAD/E "Тайгер" являются 19-м и 20-м из 24 заказанных машин типа "Тайгер" (18 версии HAD и 6 – в версии HAP). Полностью программу поставки данных вертолетов планируется завершить в 2018 году.