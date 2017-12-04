ВВС США могут перенести срок заключения контракта на поставку УТС по программе T-X
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Первый опытный образец учебно-тренировочного самолета Boeing T-X (регистрация N381TX) на церемонии выкатки. Сент-Луис, 13.09.2016.
Источник: Boeing
ЦАМТО, 4 декабря. Командование ВВС США намерено перенести на июль следующего года срок заключения контракта в рамках проводимого тендера на поставку новых учебно-тренировочных самолетов усовершенствованной подготовки по программе T-X.
Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на источник в промышленности, первоначально подготовленный ВВС США запрос о предложениях предусматривал заключение контракта к концу 2017 года. Тем не менее, последняя версия запроса предусматривает новую ожидаемую дату заключения соглашения с победителем – июль следующего года.
Представитель ВВС США отказался от комментариев по данному вопросу, отмечает Jane's Defence Weekly.
Как сообщал ЦАМТО, 30 декабря 2016 года командование ВВС США официально направило запросы о предложениях в рамках программы приобретения учебно-тренировочных самолетов T-X, предусматривающей поставку до 350 новых УТС для замены устаревших T-38 "Тэлон". Их стоимость оценивается в 1 млрд. долл. Самолеты будут использоваться для обучения пилотов истребителей 5-го поколения.
В числе участников конкурса: консорциумы Lockheed Martin/Korea Aerospace Industries (KAI) с T-50A "Голден Игл", Boeing с Saab AB и Triumph Group, предложившие самолет нового проекта, а также Leonardo DRS, CAE и Honeywell с T-100.
Начальная готовность нового УТС к применению по назначению запланирована на 2024 год.
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04.12.2017
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