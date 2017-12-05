Решение приостановить разработку БЖРК "Баргузин" может быть связано с оптимизацией оборонных расходов

Андрей Л. 9449

№9 05.12.2017 13:13 forumow сообщ. №8 Цитата, Прикроем свою ж... или нет в зависимости от лояльности партнёров...?!

Да-да-да... Для того, чтобы это понять, достаточно осознать, что на сегодня ничья ж..не прикрыта настолько, чтобы можно было вообще ни о чем не переживать и вопрос стоит только в нарушении баланса сил - и не более того.



forumow сообщ. №8 Цитата, "Баргузин" не увеличивает мощность удара наших СЯС. Он ставится на дежурство в рамках оговоренного договорами числа боеголовок и носителей, вместо выбывающих по истечению гарантийного срока предшественников.

Это Вы поймите, что Баргузин увеличивает вероятность ответного удара независимо от того, кто начнет первым - и вопрос не в том, увеличится число головок наши СЯС или нет, их и без него на несколько планет хватает.



forumow сообщ. №8 Цитата, Он лишь повышает выживаемость наших сил в случае превентивного удара противника. И вот этой выживаемостью предлагается торговать...?!

1. не превентивного удара, а массированного

2. да, и не я предлагаю, а так оно и будет

3. без Баргузина мы существуем и сейчас, и если его не будет - продолжим существовать

4. официальное наличие баргузина вызовет целую бурю эмоций у наших западных и европейских "партнеров" с непредсказуемыми последствиями

4. возможности ввода Баргузина в любой момент дадут обратный эффект - отрезвляющий, на наших "партнеров".



Поэтому "заморозка проекта" после удачных испытаний - это наилучший способ показать партнерам, что равновесие может быть изменено в любой момент и не надо принуждать нас к тому, чтобы мы его изменили.



Это накопительный эффект, когда число малых масс, изменяющих равновесие, начинают давлеть возможностями быстрого и вполне возможно, одновременного ввода в действие на фоне самых неблагоприятных обстоятельств, например.



Поэтому, я не предлагаю торговать безопасностью, я предлагаю управлять возможностями - а точнее, я надеюсь, что власти именно так это и используют. Да-да-да... Для того, чтобы это понять, достаточно осознать, что на сегодня ничья ж..не прикрыта настолько, чтобы можно было вообще ни о чем не переживать и вопрос стоит только в нарушении баланса сил - и не более того.Это Вы поймите, что Баргузин увеличивает вероятность ответного удара независимо от того, кто начнет первым - и вопрос не в том, увеличится число головок наши СЯС или нет, их и без него на несколько планет хватает.1. не превентивного удара, а массированного2. да, и не я предлагаю, а так оно и будет3. без Баргузина мы существуем и сейчас, и если его не будет - продолжим существовать4. официальное наличие баргузина вызовет целую бурю эмоций у наших западных и европейских "партнеров" с непредсказуемыми последствиями4. возможности ввода Баргузина в любой момент дадут обратный эффект - отрезвляющий, на наших "партнеров".Поэтому "заморозка проекта" после удачных испытаний - это наилучший способ показать партнерам, что равновесие может быть изменено в любой момент и не надо принуждать нас к тому, чтобы мы его изменили.Это накопительный эффект, когда число малых масс, изменяющих равновесие, начинают давлеть возможностями быстрого и вполне возможно, одновременного ввода в действие на фоне самых неблагоприятных обстоятельств, например.Поэтому, я не предлагаю торговать безопасностью, я предлагаю управлять возможностями - а точнее, я надеюсь, что власти именно так это и используют.