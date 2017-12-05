Решение приостановить разработку БЖРК "Баргузин" может быть связано с оптимизацией оборонных расходов
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Игорь Коротченко. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков
ЦАМТО, 4 декабря. Решение приостановить разработку боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" может быть связано с оптимизацией оборонных расходов, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.
При этом И.Коротченко допускает, что проект возобновят, так как БЖРК крайне важен для поддержания стратегического баланса сил с США.
"Хотелось бы все-таки рассчитывать, что данное решение может быть скорректировано в 2018 году, в том числе в рамках очередного цикла совещаний, которые президент страны проводит с руководством Минобороны и ведущих предприятий ОПК", – сказал И.Коротченко.
Собеседник агентства отметил, что создание БЖРК "Баргузин" не будет сопровождаться большими затратами, так как его ракеты унифицированы с уже действующими системами.
Ранее "Российская газета" со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщила, что разработку БЖРК "Баргузин" временно приостановили.
Главком Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев два года назад заявлял, что в 2017 году президенту предоставят доклад о перспективах развертывания БЖРК.
По данным СМИ, в 2016 году "Баргузин" успешно прошел первый этап проверки ракет – бросковые испытания. В ходе них проверялся весь цикл работы пускового оборудования.
Как сообщал "РИА Новости" источник в оборонной промышленности, летные испытания ракеты планировали провести в 2019 году.
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04.12.2017
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Андрей Л.
9449
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№1
05.12.2017 10:45
Цитата, q
Решение приостановить разработку боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" может быть связано с оптимизацией оборонных расходов, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.
и он же
Цитата, q
создание БЖРК "Баргузин" не будет сопровождаться большими затратами
Ну как то аккуратнее надо что-ли, раз уж решили поиграть в чужие слова и мысли.
Значит "Баргузин" перешёл из разряда разрабатываемых в разряд политических аргументов в общении с нашими "друзьями", что по сути означает, что он готов и несколько единиц могут быть введены в строй в достаточно короткий срок - допустим, в пределах года. Иначе как аргумент в противостоянии в переговорах он не сыграет.
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forumow
3834
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№2
05.12.2017 11:02
Цитата, Андрей Л. сообщ. №1
Значит "Баргузин" перешёл из разряда разрабатываемых в разряд политических аргументов в общении с нашими "друзьями"Такие вещи не должны входить в разряд "политических аргументов"! Таковым может быть и является по факту торг по вопросу общей численности стратегических сил. Ввод же в эксплуатацию "Баргузина" - это вопрос повышения боевой устойчивости СЯС. Для нас БЖРК наилучший способ обеспечить такую устойчивость, ввиду характера территории, как для "партнёров" МСЯС, посколку они господствуют на "море".
Торговаться по вопросу с голой ж... тебе ходить или с прикрытой.... БРЕД!
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Андрей Л.
9449
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№3
05.12.2017 11:08
Цитата, forumow сообщ. №2
Торговаться по вопросу с голой ж... тебе ходить или с прикрытой.... БРЕД!
Ну по Калининграду мы именно этим и занимались и этот, с ваших уст "бред", оказался очень стабильной и сильной "валютой" на внешних переговорах, куда сильнее, чем курс рубля, доллара, евро и даже фунта.
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forumow
3834
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№4
05.12.2017 11:41
Цитата, Андрей Л. сообщ. №3
мы именно этим и занимались и этот, с ваших уст "бред", оказался очень стабильной и сильной "валютой" на внешних переговорахНа это можно ответить только одно - СЛАБАКИ! "Партнёры" же устойчивостью своих сил не торгуют...
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Андрей Л.
9449
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№5
05.12.2017 11:46
Цитата, forumow сообщ. №4
"Партнёры" же устойчивостью своих сил не торгуют...
Ещё как торгуют. Вон в Сирии торгуют, вот сейчас с Кореей торгуют, с Украиной торгуют. Мы это внутри страны шантажом называем, а по факту - это такие же равноправные аргументы в жесткий международных переговорах, как санкции против России.
Вот сидят в США и заявляют то сами, то через партнеров по НАТО о том, что они вот постоянно думают о поставках на Украину летального оружия. Что это простите? Не торговля, как Вы выразились
Цитата, forumow сообщ. №2
с голой ж... тебе ходить или с прикрытой....
от "мирового лидера" в лице США?
Ну и почему мы должны вести переговоры менее жесткие и менее аргументированно, когда у нас в руках такие аргументы, что их летальное оружие можно в ту самую им себе и засунуть... сразу после переговоров.
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forumow
3834
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№6
05.12.2017 11:49
Цитата, Андрей Л. сообщ. №5
Ещё как торгуют. Вон в Сирии торгуют, вот сейчас с Кореей торгуют, с Украиной торгуют.Торгуются по непринципиальным для себя аспектам, излишками... Устойчивостью СЯС не торгуют!
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Андрей Л.
9449
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№7
05.12.2017 12:37
Цитата, forumow сообщ. №6
Торгуются по непринципиальным для себя аспектам, излишками... Устойчивостью СЯС не торгуют!
А я разве сказал, что мы Баргузин продавать собираемся? Вы меня верно неправильно поняли.
Я сказал, что мы можем поставить на боевое дежурство в России несколько единиц Баргузинов в течение года и для этого у нас всё готово, а вот поставим или нет будет зависеть от лояльности наших партнеров к ряду наших инициатив на международной арене!
Мне казалось, что из контекста изложения очевидно, что я имею ввиду.
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forumow
3834
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№8
05.12.2017 12:46
Цитата, Андрей Л. сообщ. №7
Я сказал, что мы можем поставить на боевое дежурство в России несколько единиц Баргузинов в течение года и для этого у нас всё готово, а вот поставим или нет будет зависеть от лояльности наших партнеров к ряду наших инициатив на международной арене!Прикроем свою ж... или нет в зависимости от лояльности партнёров...?!
Поймите - "Баргузин" не увеличивает мощность удара наших СЯС. Он ставится на дежурство в рамках оговоренного договорами числа боеголовок и носителей, вместо выбывающих по истечению гарантийного срока предшественников. Он лишь повышает выживаемость наших сил в случае превентивного удара противника. И вот этой выживаемостью предлагается торговать...?!
Если "Баргузин" не поступит на вооружение, вместо него в любом случае будут развёрнуты необходимое число юнитов, но они будут более уязвимыми.
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Андрей Л.
9449
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№9
05.12.2017 13:13
Прикроем свою ж... или нет в зависимости от лояльности партнёров...?!
Да-да-да... Для того, чтобы это понять, достаточно осознать, что на сегодня ничья ж..не прикрыта настолько, чтобы можно было вообще ни о чем не переживать и вопрос стоит только в нарушении баланса сил - и не более того.
"Баргузин" не увеличивает мощность удара наших СЯС. Он ставится на дежурство в рамках оговоренного договорами числа боеголовок и носителей, вместо выбывающих по истечению гарантийного срока предшественников.
Это Вы поймите, что Баргузин увеличивает вероятность ответного удара независимо от того, кто начнет первым - и вопрос не в том, увеличится число головок наши СЯС или нет, их и без него на несколько планет хватает.
Он лишь повышает выживаемость наших сил в случае превентивного удара противника. И вот этой выживаемостью предлагается торговать...?!
1. не превентивного удара, а массированного
2. да, и не я предлагаю, а так оно и будет
3. без Баргузина мы существуем и сейчас, и если его не будет - продолжим существовать
4. официальное наличие баргузина вызовет целую бурю эмоций у наших западных и европейских "партнеров" с непредсказуемыми последствиями
4. возможности ввода Баргузина в любой момент дадут обратный эффект - отрезвляющий, на наших "партнеров".
Поэтому "заморозка проекта" после удачных испытаний - это наилучший способ показать партнерам, что равновесие может быть изменено в любой момент и не надо принуждать нас к тому, чтобы мы его изменили.
Это накопительный эффект, когда число малых масс, изменяющих равновесие, начинают давлеть возможностями быстрого и вполне возможно, одновременного ввода в действие на фоне самых неблагоприятных обстоятельств, например.
Поэтому, я не предлагаю торговать безопасностью, я предлагаю управлять возможностями - а точнее, я надеюсь, что власти именно так это и используют.
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forumow
3834
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№10
05.12.2017 13:36
и вопрос стоит только в нарушении баланса сил - и не более того.Баланс обеспечивается договорами СНВ. Добровольное ограничение устойчивости этих и без того уже ограниченных сил - это прогиб перед "партнёрами".
Это Вы поймите, что Баргузин увеличивает вероятность ответного удара независимо от того, кто начнет первымОТВЕТНЫЙ УДАР не может нанести тот кто начал ПЕРВЫМ. В этом случае удар называется ПРЕВЕНТИВНЫМ!
1. не превентивного удара, а массированногоНу, немассированный превентивный удар наносить себе дороже. Всё равно что дразнить зверя несмертельными уколами...
4. официальное наличие баргузина вызовет целую бурю эмоций у наших западных и европейских "партнеров" с непредсказуемыми последствиямиВ таком случае официальное существование МСЯС у "партнёров" - далеко превосходящих наши и в силу географического расположения и общего превосходства их сил на морях - также обладающих повышенной устойчивостью - должно вызвать "бурю эмоций" у нас...
Давно пора уже научиться плевать на эмоции (лицемерные) - ОТТУДА!
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Воин3D
1382
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№11
05.12.2017 16:23
Поэтому, я не предлагаю торговать безопасностью, я предлагаю управлять возможностями - а точнее, я надеюсь, что власти именно так это и используют.
Цитата, forumow сообщ. №10
Цитата, Андрей Л. сообщ. №9Ну, все правильно Алексей сказал. Баргузин очень хорошая фишка: с одной стороны если мы будем наносить удар первыми, то перехват будет осложнен, в связи с тем, что поезда можно загнать далеко от противоракет и перехват на начальной стадии будет невозможным. Тоже самое будет если они первыми решаться нанести удар. Мы, скорее всего, будем гонять поезда по маршрутам вдалеке от противоракет, что также осложнит перехват.
Цитата, forumow сообщ. №10
Давно пора уже научиться плевать на эмоции (лицемерные) - ОТТУДА!Ну все же от базиса экономического идет. И от лидера, который это базис определяет. При этом лидере базис либеральный, поэтому живем как живем. В народе давно созрело желание другого базиса, поэтому ждем пока появится олицетворяющий его лидер. Если не появится, то все накроется.
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