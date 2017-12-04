Трехлетний контракт на поставку БМП-3 выполнен в полном объеме



Производство БМП-3 на ОАО "Курганмашзавод".

Источник: bmpd Производство БМП-3 на ОАО "Курганмашзавод".Источник: bmpd

ЦАМТО, 4 декабря. Офицеры военного представительства в г.Курган приняли последнюю партию БМП-3 в рамках трехлетнего контракта с предприятием-изготовителем.

БМП-3, в отличие от предшественников, получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, была значительно повышена защищенность экипажа. Машина способна форсировать водные преграды.

На вооружении БМП-3 – 100-мм орудие 2А70, 30-мм автоматическая пушка, пулемет ПКТ, система управления огнем, полуавтоматический механизм заряжания, прицел, в том числе с функцией ночного видения, и стабилизатор вооружения. Машина может поражать легкобронированную технику и живую силу противника, а также низколетящие воздушные цели, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.