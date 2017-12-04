Трехлетний контракт на поставку БМП-3 выполнен в полном объеме
|
|
Производство БМП-3 на ОАО "Курганмашзавод".
Источник: bmpd
ЦАМТО, 4 декабря. Офицеры военного представительства в г.Курган приняли последнюю партию БМП-3 в рамках трехлетнего контракта с предприятием-изготовителем.
БМП-3, в отличие от предшественников, получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, была значительно повышена защищенность экипажа. Машина способна форсировать водные преграды.
На вооружении БМП-3 – 100-мм орудие 2А70, 30-мм автоматическая пушка, пулемет ПКТ, система управления огнем, полуавтоматический механизм заряжания, прицел, в том числе с функцией ночного видения, и стабилизатор вооружения. Машина может поражать легкобронированную технику и живую силу противника, а также низколетящие воздушные цели, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
04.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.12.2017 "О нас вспоминают, когда прижмет": Как воюет морская пехота ВМФ России
04.12.2017 В войсках ЮВО в 2018 году планируется провести более 250 учений
29.11.2017 "Курганмашзавод" рассчитывает на долгосрочный контракт с Минобороны РФ на поставку БМП-3 последней модификации
29.11.2017 Интервью с генеральным директором АО "НИИ стали" Дмитрием Купрюниным
20.11.2017 Доля современной военной техники в войсках на юге России достигла 60%
14.11.2017 Алжир оценил русский "Бережок": БМП-2М стала одной из лучших в мире
13.11.2017 Под Волгоградом по учебной тревоге подняли антитеррористическую группу
09.11.2017 Войска ЮВО получили более пяти тысяч новых образцов техники