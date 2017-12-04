"Рособоронэкспорт" впервые представит российское оружие на Expodefensa 2017



Республика Колумбия. Архивное фото.

Источник: © Flickr / Tijs Zwinkels Республика Колумбия. Архивное фото.Источник: © Flickr / Tijs Zwinkels

Выставка достижений в области обороны и безопасности проходит с 4 по 6 декабря в столице Колумбии

Компания "Рособоронэкспорт", входящая в Госкорпорацию Ростех, впервые принимает участие в Международной выставке научных и технологических достижений в области обороны и безопасности Expodefensa 2017, которая проходит с 4 по 6 декабря в столице Колумбии Боготе.

"Истории военно-технического сотрудничества России и Колумбии уже более 20 лет. Все эти годы наши страны поддерживали и укрепляли добрые взаимовыгодные отношения, при этом объем поставок российской продукции и оказания услуг военного назначения приблизился к отметке 500 миллионов долларов. Сегодня на вооружении колумбийской армии стоит более 20 вертолетов типа Ми-17, и "Рособоронэкспорт" своевременно организует их техническое обслуживание и ремонт. Кроме того, мы видим интерес к активному сотрудничеству по другим видам российской продукции для всех видов вооруженных сил, а также специальных подразделений армии и полиции", - сообщил начальник управления департамента маркетинговой деятельности "Рособоронэкспорта" Александр Денисов, возглавляющий делегацию компании на выставке.

Стенд №103 "Рособоронэкспорта" располагается в центральной части павильона рядом с экспозицией Министерства национальной обороны Колумбии. На нем представлено более 250 образцов российских вооружения и военной техники. Также в составе организуемой спецэкспортером объединенной российской экспозиции на Expodefensa 2017 представлены Специальный технологический центр и Военно-промышленная компания.

Наиболее перспективными в латиноамериканском регионе из представленной на выставке авиационной техники специалисты считают учебно-боевой самолет Як-130, сверхманевренные многофункциональные истребители Су-35, Су-30МК и многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М. Также иностранные заказчики проявляют интерес к вертолетам типа Ми-17, Ми-26Т2 и "Ансат". Традиционно внимание партнеров "Рособоронэкспорта" в регионе привлекают российские средства ПВО, особенно зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Top-М2КМ" и "Бук-М2Э", а также переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С".

Представителей военно-морских сил региона могут также заинтересовать представленные на стенде компании малый сторожевой корабль (корвет) проекта 20382 "Тигр", патрульный катер проекта 14310 "Мираж" и большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.

Кроме того, странами региона востребованы вооружение и военная техника для сухопутных войск, также применяемые спецподразделениями по борьбе с преступностью, терроризмом и наркомафией. В связи с этим "Рособоронэкспорт" ожидает интерес к представляемым на Expodefensa 2017 боевым машинам пехоты БМП-3М, бронетранспортерам БТР-80А/82А, автомобилям семейств "Тигр-М" и "Тайфун-К", стрелковому оружию и средствам ближнего боя.

В Колумбии специалисты "Рособоронэкспорта" также представляют комплексный продукт "Системы безопасности российского производства", охватывающий весь спектр решений по обеспечению охраны правопорядка, борьбе с терроризмом, обеспечению государственной, инфраструктурной и информационной безопасности.

В ходе Expodefensa 2017 делегацией "Рособоронэкспорта" запланирована обширная деловая программа. Ожидаются встречи с представителями вооруженных сил Колумбии и других стран Латинской Америки, а также руководством ряда государственных учреждений и бизнес-структур.