О ходе подготовки производства вертолета Ка-226Т по индийскому контракту

Болгарский авиационный журналист, редактор ресурса AERO/aeropress-bg.com Александр Младенов, рассказал нашему блогу о текущем состоянии программы производства легкого вертолета Ка-226Т для вооруженных сил Индии.

Согласно Александру Младенову, по словам генерального директора АО "Вертолеты России" Андрея Богинского, все детали контракта на поставку Индии вертолетов Ка-226Т должны быть окончательно согласованы к середине декабря 2017 года. В настоящее время по контракту ведутся активные переговоры между "Вертолетами России", "Рособоронэкспортом", министерством обороны Индии и индийской государственной авиастроительной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Подписание контракта ожидается в первом квартале 2018 года. Контракт будет подписан между российско-индийским СП (также известным как Indian Russian Helicopters Company Limited) и министерством обороны Индии. Доля HAL в СП составляет 50,5%, а "Вертолетам России" принадлежит 49,5%.

Легкий вертолет Ка-226Т (первый серийный образец постройки 2013 года, бортовой номер "241", заводской номер 523226521002) в ангаре нового опытного производства АО "Камов" в Томилино (с) Александр Младенов / AERO

В настоящее время АО "Камов" и АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (УУАЗ) загружены работой по проекту данного вертолета, а также оснащением производства для его выпуска. На заводе будет выпускаться новая модификация вертолета Ка-226Т в модификации 226.54, которая соответствует требованиям министерства обороны Индии.

География существующих и потенциальных заказчиков Ка-226Т (c) Александр Младенов / AERO

Проект 226.54 создан на базе гражданского варианта вертолета Ка-226Т, имеющего гражданский сертификат типа, подготовка производства ведется на основе новейших цифровых технологий. Она включает в себя полностью новую цифровую модель вертолета, созданную с нуля, в которой содержатся все детали конструкции. Модель создана при использовании программы CATIA 5 CAD/CAM. С учетом этого собственное инженерное бюро УУАЗ создает технологические цифровые модели для технологической оснастки, которая будет использоваться для производства комплектующих вертолета, а также цифровые модели для производства деталей из металла и композитов при помощи станков с ЧПУ.

Cтанки с ЧПУ для производства комплектующих вертолетов Ми-8/171 и Ка-226Т на УУАЗ. Станки выпущены российской компанией "СИГАС" (с) Александр Младенов / AERO

Ведущие отделы подготовки производства УУАЗ уже провели анализ и проработку полученной эскизной электронной конструкторской документации по трем агрегатам: пол кабины экипажа, средняя часть, хвостовое оперение. По проработанным агрегатам подготовлены проекты директивных технологических материалов. Часть конструкторской документации для изготовления сборочных приспособлений запущена в производство.

Цифровая модель вертолета Ка-226Т модификации 226.54 для министерства обороны Индии. Модель создана КБ им. Камова при помощи программы компьютерного проектирования CATIA 5 (с) Александр Младенов / AERO

Как в сентябре 2017 года сообщал Богинский, поставка первой партии Ка-226Т министерству обороны Индии должна начаться в течение двух лет после получения первого платежа от заказчика.

Генеральный конструктор ОКБ им. Камова Сергей Викторович Михеев во время презентации вертолета Ка-266Т на новом опытном производстве КБ в подмосковском Томилино (с) Александр Младенов / AERO

В мае 2015 года вертолет Ка-226Т массой 3,6 т был признан победителем долгого и яростно оспариваемого тендера министерства обороны Индии на закупку 200 легких многоцелевых вертолетов для замены парка вертолетов Chetak и Cheetah.Большая часть вертолетов по условиям тендера должна быть произведена на территории страны в рамках программы Make in India. Производство Ка-226Т в Индии будет осуществляться на мощностях СП между "Вертолетами России и HAL.

Цифровая модель фюзеляжа вертолета Ка-226Т на УУАЗ, применяемая на этапе подготовки производственного оборудвания и программного обеспечения станков с ЧПУ (с) Александр Младенов / AERO

Предварительная договоренность по созданию СП была подписана в октябре 2016 года, однако тогда не было достигнуто согласие относительно долей участников в акционерном капитале. По слова главы ГК "Ростех" Сергея Чемезова, общая стоимость контракта на поставку вертолетов Ка-226Т индийскому министерству обороны составляет 1 млрд долл. Итоговое решение по пропорции производства Ка-226Т в России и Индии было достигнуто в декабре 2016 года в рамках российско-индийского соглашения о сотрудничестве в области вертолетной промышленности. Так, в России будет произведено 60 вертолетов Ка-226Т, а в Индии по лицензии оставшиеся 140. Данное соглашение, подписанное в ходе визита в Москву премьер-министра Индии Нарендра Моди, также предусматривает сотрудничество в области обслуживания, ремонта и модернизации вертолетов.

Вертолеты Ка-226Т российского производства будут выпускаться УУАЗ, входящим в состав АО "Вертолеты России", часть комплектующих будут поступать с АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", например, лопасти несущих винтов и колонка винта.

Производственные мощности УУАЗ составляют 35 вертолетов Ка-226Т в год. Производственная линия состоит из шести позиций окончательной сборки.

Компьютерная графика будущей линии окончательной сборки вертолетов Ка-226Т варианта 226.54 и вертолетов Ми-171А2 на УУАЗ (с) Александр Младенов / AERO

Производство же Ка-226Т в Индии будет разбито на четыре этапа:

[*]Окончательная сборка вертолетов российского производства (после их получения в частично разобранном виде в высокой степени готовности), а также наземные и летные испытания;

[*]Организация окончательной сборки в Индии из машинокомплектов российского производства;

[*]Организация сборки комплектующих российского производства;

[*]Организация сборки из материалов российского производства.

Поставка 200 вертолетов должна осуществляться министерству обороны Индии в течение девяти лет. СП должно создать в Индии мощности по ремонту вертолетов в течение пяти лет с момента подписания контракта, а ремонтные производства должны быть созданы в течение девяти лет.

Требованиями министерства обороны Индии предусматривается локализация на уровне 60%. Производитель турбовального двигателя Arrius 2G1 французская компания Safran Helicopter Engines также ведет переговоры с индийцами о локализации производства двигателя.

Вертолет Ка-226Т в варианте 226.54 представляет собой модификацию сертифицированного вертолета Ка-226Т для поставки министерству обороны Индии. Основным критерием, определющим облик машины, является соответствие требованиям условий тендера министерства обороны Индии. Он сертифицируется как гражданской летательный аппарат категорий А и В (по условия безопасности полета при отказа один из двигателей) и обладает высокими летно-техническими и эксплуатационными характеристиками.

Кабина пилотов вертолета Ка-226Т (с) Александр Младенов / AERO

Его основными задачами являются:

- разведка и наблюдение (в том числе вооруженная разведка);

- корректировка артиллерийского огня;

- разведка и целеуказание во взаимодействии с боевыми вертолетами;

- перевозка небольшых групп десанта (групп быстрого реагирования) для выполнения специальных задач;

- ведение аэрофоторазведки;

- выполнение задач передового воздушното пункта управления полетами;

- эвакуация пострадавших;

- разведка радиологической и химической обстановки;

- служить платформой для оборудования радиотехнической разведки, радиоэлектронного

противодействия, защиты от радиоэлектронного подавления и т.п.;

- обеспечение оперативного реагирования при оказании помощи гражданским структурам;

- обучение летного состава.

Вариант транспортного модуля для санитарного варианта вертолета с быстросъемным оборудованием (с) Александр Младенов / AERO

В соответствие с потребностями заказчика, вертолет может быть оснащен широким набором дополнительного оборудования. Предусмотрена возможность использования сменных транспортных модулей (в том числе пассажирскых, грузовых, санитарных), грузовой платформы, внешней транспортной подвески, лебедки грузоподъемностью 270 кг, системы аварийных баллонетов, кондиционера, вооружения (в т.ч. системы управления вооружением), оптико-электронной обзорно-прицельной системы, системы видеорегистрации, бронезащиты экипажа, носилок.