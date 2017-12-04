У АПЛ Chakra поврежден обтекатель ГАК, но она скоро вернется в боевой состав - главком ВМС Индии
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Как сообщает ресурс "India today" в статье Sandeep Unnithan "INS Chakra damaged, hope to have it operational soon: Navy Chief", единственная индийская атомная подводная лодка INS Chakra имеет повреждения обтекателя гидроакустического комплекса, но скоро вернется в боевой состав флота. Об этом заявил главком ВМС адмирал Сунил Ланба (Sunil Lanba).
Индийская атомная многоцелевая подводная лодка [i]S 72 Chakra (переданная российской стороной ВМС Индии в аренду после достройки бывшая атомная подводная лодка К-152 "Нерпа"[/i] проекта 971И) в Вишакхапатнаме, 2015 год (с) Reuters
.
"У АПЛ имелись повреждения обтекателя ГАК, у которого сместилось несколько панелей, была создана следственная группа". По его словам, АПЛ была изучена совместной российско-индийской комиссией.
Он отметил, что индийская сторона уже заказала панели обтекателя ГАК, которые скоро должны поступить в Индию.
В начале октября 2017 года АПЛ Chakra вернулась в базу в Вишакхапатнаме после некоего инцидента. По одной из версий, подводная лодка на большой скорости шла в подводной положении, когда случилось механическое повреждение обтекателя ГАК.
Кроме того, адмирал Ланба сообщил, что Индия приступила к разработке собственных проектов АПЛ, причем сама программа считается засекреченной.
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04.12.2017
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