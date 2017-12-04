"Вертолеты России" летят за три моря



Вертолеты России.

Источник: Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ Вертолеты России.Источник: Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Холдинг хочет поставлять Индии палубные Ка-226Т

"Вертолеты России" намерены расширить сотрудничество с Индией в сегменте легких вертолетов: холдинг объявил о планах участия в новом тендере на поставку ВМС Индии 111 палубных вертолетов Ка-226Т. "Вертолеты России" уже сертифицировали корабельный вертолет, который, по данным “Ъ”, может выпускаться в рамках создаваемого российско-индийского СП для Минобороны Индии. Как отмечают эксперты, на фоне спада рынка индийские госзаказы становятся для холдинга особенно важными.

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или 6,1 млрд руб., в выручке «Вертолетов России» за январь—сентябрь пришлось на экспортные поставки

"Вертолеты России" и "Рособоронэкспорт" (входят в "Ростех") примут участие в тендере на поставку ВМС Индии более 100 легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т, заявил гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский. Дели объявил конкурс на вертолеты массой до 5 тонн в 2017 году. Господин Богинский уточнил, что вертолеты будут производиться в рамках зарегистрированного российско-индийского СП Indo-Russian Helicopters Private Ltd по локализации производства Ка-226Т. В "Рособоронэкспорте" “Ъ” сообщили, что компания традиционно стремится участвовать во всех тендерах. "Индия является нашим давним партнером, мы готовы это сотрудничество развивать и углублять в дальнейшем,— заявили в компании.— Мы понимаем, что без посреднической работы “Рособоронэкспорта” наши предприятия могут быть лишены загрузки мощностей со всеми вытекающими последствиями".

Ка-226Т — легкий многоцелевой вертолет, вмещает до семи человек или тонну груза. Оснащен двумя двигателями Arrius французской Safran. В России выпущено около 70 Ка-226Т, в основном для госструктур.

РФ и Индия впервые договорились о сотрудничестве по проекту в октябре 2016 года. СП будет зарегистрировано в Бангалоре (идет выбор площадки), где находится штаб-квартира Hindustan Aeronautics Limited (HAL), и организует локализацию выпуска или поставку 200 Ка-226Т за девять лет. На первом этапе Индия получит 60 машин российской сборки, затем начнутся передача компонентов, технологий и подготовка к организации производства в Индии. На третьем этапе в Бангалоре откроется производство компонентов из поставленных материалов и сборка машин, затем — полная сборка вертолетов в Индии (140 машин). По требованиям местного законодательства доля российской стороны в СП составит 49,5%. В первом квартале 2018 года "Вертолеты России", "Рособоронэкспорт" и HAL подпишут окончательный контракт об условиях работы СП. По словам господина Богинского, "стороны ведут диалог для определения индийских поставщиков", к середине декабря должны быть "финализированы все договоренности".

Управляющий директор вертолетного завода в Улан-Удэ Леонид Белых отметил, что мощности под выпуск первых Ка-226Т для Индии "полностью готовы". Андрей Богинский уточнил, что за заказчиком остается решение о выборе двигателя (на базовую версию могут ставить двигатели Safran или российских компаний). Он отметил, что санкции не могут коснуться проекта: иностранные комплектующие будут использоваться в гражданской технике для инозаказчика. Индия еще выбирает нужную модификацию вертолета. "Уже сертифицирована система складывания лопастей в палубной модификации Ка-226Т",— говорит господин Богинский (по сведениям “Ъ”, Дели проявляет наибольший интерес именно к ней). По его словам, если будет выбран Ка-226Т, то за счет СП "возникнет синергия", а Индия "сможет поддержать местного производителя и сэкономить": холдинг уже создал морской вариант, а поддержание однотипного парка вертолетов, обучения и подготовки персонала "обойдется значительно дешевле". Он не исключил и возможности экспорта произведенных в рамках СП вертолетов, но при поставке третьей стороне версии Ка-226Т для Минобороны Индии потребуется отдельное межправсоглашение, а если речь пойдет о гражданской версии, то "к вопросу целесообразнее вернуться после выполнения обязательств перед военными".

"Снижение гособоронзаказа и общий спад на рынке заставляют “Вертолеты России” уделять повышенное внимание поиску заказов за рубежом",— говорит эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов. За последние годы поставки авиатехники Китаю сократились, а в Индию — возросли, замечает он, добавляя, что ВМС Индии эксплуатируют вертолеты марки "Камов" с 1980-х, когда они получили шесть фрегатов проекта 61МЭ с полноценным ангаром для Ка-25, а с Ка-28 и Ка-31 они приобрели более 30 российских палубных вертолетов. Индийский палубный вертолет на платформе HAL Dhruv после испытаний флот не стал закупать, продолжает эксперт. Дели уже принял принципиальное решение по выбору Ка-226Т для армейской авиации, говорит господин Карнозов, но это не означает "автоматической" победы данной модели в тендере ВМС: требования к палубному вертолету отличаются, к тому же приходится действовать в условиях жесткой конкуренции с западными производителями.

Елизавета Кузнецова, Иван Сафронов