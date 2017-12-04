Минобороны опубликовало видео авиаудара по объектам ИГ в Сирии
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Бомбардировщик Ту-22М3 после боевого вылета для нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии.
Источник: МО РФ
Целями Ту-22М3 стали склады с боеприпасами, скопление техники и опорные пункты боевиков в провинции Дейр-эз-Зор
Минобороны опубликовало в социальных сетях видео авиаудара дальних бомбардировщиков ВКС РФ по объектам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" в Сирии.
Шесть Ту-22М3 атаковали склады с боеприпасами, опорные пункты и скопления техники боевиков на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Их прикрытие осуществляли истребители Су-30СМ.
По данным российского оборонного ведомства, все самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования.
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04.12.2017
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