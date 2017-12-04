Минобороны опубликовало видео авиаудара по объектам ИГ в Сирии 



Бомбардировщик Ту-22М3 после боевого вылета для нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии.

Источник: МО РФ Бомбардировщик Ту-22М3 после боевого вылета для нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии.Источник: МО РФ

Целями Ту-22М3 стали склады с боеприпасами, скопление техники и опорные пункты боевиков в провинции Дейр-эз-Зор

Минобороны опубликовало в социальных сетях видео авиаудара дальних бомбардировщиков ВКС РФ по объектам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" в Сирии.

Шесть Ту-22М3 атаковали склады с боеприпасами, опорные пункты и скопления техники боевиков на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Их прикрытие осуществляли истребители Су-30СМ.

По данным российского оборонного ведомства, все самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования.