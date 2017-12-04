Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Приморье и на Камчатке около 1 тыс. морпехов отрабатывают навыки ведения боя

05.12.2017 ТАСС 233 0
0
Понравилась новость?
 0
Учения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота
Учения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

До 200 единиц боевой и специальной техники привлечено к мероприятиям на полигонах Бамбурово, Горностай и Радыгино

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Около 1 тыс. морских пехотинцев Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье и на Камчатке в рамках полевых выходов отрабатывают навыки ведения боя и тренируются водить БТР-82А, сообщил в понедельник официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"Сегодня в соответствии с планом боевой подготовки береговых войск Тихоокеанского флота около тысячи военнослужащих из состава двух соединений морской пехоты флота приступили к выполнению задач полевых выходов на трех полигонах. Всего к мероприятиям полевых выходов привлечено до 200 единиц боевой и специальной техники, часть которой была доставлена на полигоны большими десантными кораблями", - сообщил Воскресенский.

Так, в Приморье морпехи совершенствуют тактические навыки ведения боя на полигонах Бамбурово и Горностай. В понедельник морпехи выполнили боевую стрельбу из штатного оружия в составе отделений.

На полигоне Радыгино на Камчатке военнослужащие соединения морской пехоты провели занятия по ведению боя отделением в наступлении и тренировались водить новые БТР-82А, которые проходят тестовую эксплуатацию в одном из подразделений бригады.
04.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Проекты
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.12 23:05
  • 8
Источники: РСК "МиГ" может сократить штат примерно на 1 тыс. человек
  • 05.12 22:59
  • 1
Продолжаются испытания нового двигателя для Су-57, сообщает Чемезов
  • 05.12 22:43
  • 8
Илон Маск анонсировал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
  • 05.12 22:13
  • 46
Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет
  • 05.12 22:03
  • 15
Рогозина отчитали за неудачный пуск с Восточного
  • 05.12 21:37
  • 179
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 05.12 21:26
  • 6
"Вы подарили всей стране праздник. Слава России!"
  • 05.12 21:08
  • 8
Армия России начнет получать новый вертолет Ми-28НМ в конце 2018 года
  • 05.12 21:07
  • 12
Что произойдет в случае наземной войны между российской и американской армиями?
  • 05.12 21:02
  • 19
В Сирии "Панцир С1" сбил новейшую израильскую ракету комплекса LORA
  • 05.12 19:41
  • 53
"Курганмашзавод" рассчитывает на долгосрочный контракт с Минобороны РФ на поставку БМП-3 последней модификации
  • 05.12 18:21
  • 3
Специалисты ФГУП "ЦАГИ" продолжают исследования легкого конвертируемого самолета
  • 05.12 17:49
  • 2
Россия примет участие в аргентинском тендере на поставку истребителей с МиГ-29
  • 05.12 17:48
  • 116
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 05.12 17:47
  • 4
Участникам запуска упавшей ракеты "Союз 2.1б" подготовили награды
другие обсуждаемые темы