В Приморье и на Камчатке около 1 тыс. морпехов отрабатывают навыки ведения боя
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Учения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков
До 200 единиц боевой и специальной техники привлечено к мероприятиям на полигонах Бамбурово, Горностай и Радыгино
ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Около 1 тыс. морских пехотинцев Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье и на Камчатке в рамках полевых выходов отрабатывают навыки ведения боя и тренируются водить БТР-82А, сообщил в понедельник официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.
"Сегодня в соответствии с планом боевой подготовки береговых войск Тихоокеанского флота около тысячи военнослужащих из состава двух соединений морской пехоты флота приступили к выполнению задач полевых выходов на трех полигонах. Всего к мероприятиям полевых выходов привлечено до 200 единиц боевой и специальной техники, часть которой была доставлена на полигоны большими десантными кораблями", - сообщил Воскресенский.
Так, в Приморье морпехи совершенствуют тактические навыки ведения боя на полигонах Бамбурово и Горностай. В понедельник морпехи выполнили боевую стрельбу из штатного оружия в составе отделений.
На полигоне Радыгино на Камчатке военнослужащие соединения морской пехоты провели занятия по ведению боя отделением в наступлении и тренировались водить новые БТР-82А, которые проходят тестовую эксплуатацию в одном из подразделений бригады.
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04.12.2017
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