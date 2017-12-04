В Приморье и на Камчатке около 1 тыс. морпехов отрабатывают навыки ведения боя



Учения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков Учения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

До 200 единиц боевой и специальной техники привлечено к мероприятиям на полигонах Бамбурово, Горностай и Радыгино

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Около 1 тыс. морских пехотинцев Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье и на Камчатке в рамках полевых выходов отрабатывают навыки ведения боя и тренируются водить БТР-82А, сообщил в понедельник официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"Сегодня в соответствии с планом боевой подготовки береговых войск Тихоокеанского флота около тысячи военнослужащих из состава двух соединений морской пехоты флота приступили к выполнению задач полевых выходов на трех полигонах. Всего к мероприятиям полевых выходов привлечено до 200 единиц боевой и специальной техники, часть которой была доставлена на полигоны большими десантными кораблями", - сообщил Воскресенский.

Так, в Приморье морпехи совершенствуют тактические навыки ведения боя на полигонах Бамбурово и Горностай. В понедельник морпехи выполнили боевую стрельбу из штатного оружия в составе отделений.

На полигоне Радыгино на Камчатке военнослужащие соединения морской пехоты провели занятия по ведению боя отделением в наступлении и тренировались водить новые БТР-82А, которые проходят тестовую эксплуатацию в одном из подразделений бригады.