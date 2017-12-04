Объем поставок вооружений из РФ в Колумбию за более чем 20 лет составил $500 млн



Вертолет Ми-17В-5. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович Вертолет Ми-17В-5. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

По словам представителя "Рособоронэкспорта" Александра Денисова, на вооружении колумбийской армии стоит более 20 вертолетов типа Ми-17

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Объем поставок российских вооружений в Колумбию за более чем 20 лет приблизился к отметке в $500 млн. Об этом сообщил начальник управления департамента маркетинговой деятельности "Рособоронэкспорта" (РОЭ) Александр Денисов, возглавляющий делегацию компании на выставке "Эксподефенса-2017", которая проходит с 4 по 6 декабря в Боготе (Колумбия).

"Истории военно-технического сотрудничества России и Колумбии уже более 20 лет. Все эти годы наши страны поддерживали и укрепляли добрые взаимовыгодные отношения, при этом объем поставок российской продукции и оказания услуг военного назначения приблизился к отметке в $500 млн. Сегодня на вооружении колумбийской армии стоит более 20 вертолетов типа Ми-17, и "Рособоронэкспорт" своевременно организует их техническое обслуживание и ремонт. Кроме того, мы видим интерес к активному сотрудничеству по другим видам российской продукции для всех видов вооруженных сил, а также специальных подразделений армии и полиции", - сказал Денисов.