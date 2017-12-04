Россия завершила реализацию крупного пакета оружейных контрактов с Венесуэлой



Военнослужащие армии Венесуэлы с автоматами Калашникова АК-103.

Источник: EPA/CHICO SANCHEZ Военнослужащие армии Венесуэлы с автоматами Калашникова АК-103.Источник: EPA/CHICO SANCHEZ

Каракас получил бронетанковую технику, ракетно-артиллерийское вооружение, средства ПВО и другое военное имущество

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия завершила реализацию пакета из более чем десяти контрактов по поставкам вооружений в Венесуэлу. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), глава официальной российской делегации на выставке "Эксподефенса-2017", которая проходит с 4 по 6 декабря в Боготе (Колумбия), Анатолий Пунчук.

"Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в Латиноамериканском регионе. Российской стороной поставлена различная техника на довольно внушительную сумму. Период использования российского государственного кредита, предоставленного венесуэльской стороне, закончился. Российская сторона полностью выполнила свои обязательства перед венесуэльскими партнерами. Мы поставили инозаказчику все имущество по ранее заключенным контрактам", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, когда заработает завод по производству автоматов АК-103 в этой стране, Пунчук сообщил, что работа ведется совместно с венесуэльскими коллегами в соответствии с согласованными с Каракасом графиками. "Их ввод в эксплуатацию будет осуществляться в намеченные сроки", - отметил он.

Ранее он сообщил ТАСС, что реализацию пакета из более чем десяти контрактов, заключенных с Венесуэлой в 2009 году, планируется завершить в этом году. По его словам, согласно документам, Россия поставила бронетанковую технику, ракетно-артиллерийское вооружение, средства ПВО и сопутствующее военное имущество.