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Россия и Бразилия обсуждают поставку дополнительной партии ПЗРК "Игла-С"

05.12.2017 ТАСС 271 0
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ПЗРК "Игла-С"
ПЗРК "Игла-С".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Контракт 2015 года на поставку партии переносных зенитных ракетных комплексов исполнен полностью, отметил замдиректора ФСВТС Анатолий Пунчук

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия и Бразилия обсуждают возможность поставки дополнительной партии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С". Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), глава официальной российской делегации на выставке "Эксподефенса-2017", которая проходит с 4 по 6 декабря в Боготе (Колумбия), Анатолий Пунчук.

"В настоящее время у бразильской стороны уже имеется ПЗРК "Игла-С". Очевидно, что инозаказчик приобрел то количество вооружения, которое посчитал достаточным для обеспечения своей национальной безопасности. В то же время мы с бразильскими партнерами ведем работу о возможности поставки дополнительной партии данного имущества", - сказал Пунчук.

Ранее он рассказал ТАСС, что контракт 2015 года на поставку в Бразилию ПЗРК "Игла-С" исполнен полностью.

ПЗРК "Игла-С" предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех. Сейчас российская армия перевооружается на новое поколение ПЗРК - "Верба".
04.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Бразилия
Колумбия
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Продукция
Игла ЗРК
Компании
ФСВТС РФ

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