Россия примет участие в аргентинском тендере на поставку истребителей с МиГ-29



Многоцелевой истребитель МиГ-29. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Многоцелевой истребитель МиГ-29. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству выразил надежду на победу в конкурсе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия направила Аргентине необходимые материалы для участия в тендере на поставку истребителей со своим МиГ-29. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, глава официальной российской делегации на выставке "Эксподефенса-2017", которая проходит с 4 по 6 декабря в Боготе (Колумбия), Анатолий Пунчук.

"Касаясь вопроса приобретения Аргентиной российских МиГ-29, замечу, что выбор техники проводится в соответствии с требующимися техническими параметрами и на тендерной основе, а принятие окончательного решения о приобретении техники находится в компетенции руководства Аргентинской Республики. На сегодняшний день российская сторона заявила о своей готовности участвовать в тендере и представила необходимые материалы. Надеемся на победу в тендере", - сказал Пунчук.

Ранее он сообщил ТАСС, что Аргентина заинтересована в приобретении у России истребителей МиГ-29. Пунчук предположил, что эти самолеты прекрасно подходят для решения задач, возложенных на ВВС Аргентины, и эксплуатации в местных географических условиях.

Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29 предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет может эффективно решать задачи патрулирования и авиационной поддержки сухопутных войск и десантов, изоляции района боевых действий, вести воздушную разведку, перехватывать воздушные цели, сопровождать ударные и военно-транспортные самолеты, наносить удары по наземным и надводным объектам.