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Россия примет участие в аргентинском тендере на поставку истребителей с МиГ-29

05.12.2017 ТАСС 631 2
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Многоцелевой истребитель МиГ-29. Архивное фото
Многоцелевой истребитель МиГ-29. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству выразил надежду на победу в конкурсе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия направила Аргентине необходимые материалы для участия в тендере на поставку истребителей со своим МиГ-29. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, глава официальной российской делегации на выставке "Эксподефенса-2017", которая проходит с 4 по 6 декабря в Боготе (Колумбия), Анатолий Пунчук.

"Касаясь вопроса приобретения Аргентиной российских МиГ-29, замечу, что выбор техники проводится в соответствии с требующимися техническими параметрами и на тендерной основе, а принятие окончательного решения о приобретении техники находится в компетенции руководства Аргентинской Республики. На сегодняшний день российская сторона заявила о своей готовности участвовать в тендере и представила необходимые материалы. Надеемся на победу в тендере", - сказал Пунчук.

Ранее он сообщил ТАСС, что Аргентина заинтересована в приобретении у России истребителей МиГ-29. Пунчук предположил, что эти самолеты прекрасно подходят для решения задач, возложенных на ВВС Аргентины, и эксплуатации в местных географических условиях.

Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29 предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет может эффективно решать задачи патрулирования и авиационной поддержки сухопутных войск и десантов, изоляции района боевых действий, вести воздушную разведку, перехватывать воздушные цели, сопровождать ударные и военно-транспортные самолеты, наносить удары по наземным и надводным объектам.
04.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Колумбия
Россия
Продукция
МиГ-29

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Vadim Martinov
86
№1
05.12.2017 14:16
только не надо повторять ошибок как в Индии.
Предлагайте несколько вариантов:
1. Бушные почти бесплатно. см. Сербия
2. Новые 29М2 дешево сердито без супер доп. систем, с возможностью дальнейшего тюнинга
3. Супер вариант Миг-35 полный фарш
4. Смесь всего, что выше
0
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RU
Сергей-82
10965
№2
05.12.2017 17:49
Цитата, Vadim Martinov сообщ. №1
Ну так у Аргентины денег только на б.у. конкуренты Кфир,Мираж-1.
+2
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