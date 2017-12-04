Концерн "РТИ" создает арктический радиолокационный комплекс для беспилотников



Максим Кузюк.

Источник: © Пресс-служба концерна "РТИ" Максим Кузюк.Источник: © Пресс-служба концерна "РТИ"

Разработчики предлагают совершенствовать существующую систему разведки и мониторинга за счет линейки комплексов гражданского назначения

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Концерн "РТИ" разрабатывает бортовой радиолокационный комплекс (БРЛК) гражданского назначения, который предназначен для мониторинга Арктического региона и может устанавливаться на вертолеты, самолеты и беспилотники. Об этом сообщил генеральный директор концерна Максим Кузюк.

"Использование нашего бортового радиолокационного комплекса, особенно в связке с беспилотными летательными аппаратами, уменьшит стоимость единицы получаемой информации, существенно увеличит ее качество, скорость разведки и оперативность донесения до потребителя и, что особенно важно в условиях Арктики, сделает воздушную разведку максимально безопасной", - сказал Кузюк, выступая в рамках VII международного форума "Арктика: настоящее и будущее", который в понедельник начал работу в Санкт- Петербурге, на панельной сессии "Построение эффективной архитектуры безопасности в Арктике".

Как отметили в пресс-службе концерна, разработчики предлагают совершенствовать существующую систему разведки и мониторинга за счет линейки полнополяриметрических двухдиапазонных БРЛК Х- и Р-диапазонов (длина волн 3,14 и 68 см) гражданского назначения, предназначенных для всепогодного и круглосуточного дистанционного зондирования Земли.

По словам Кузюка, использование двух радиодиапазонов и полнополяриметрической обработки информации решает еще одну задачу: организацию регулярного и оперативного всепогодного круглосуточного мониторинга Арктического региона с производительностью до 10 тысяч квадратных километров в час. При этом, помимо надводной разведки, двухдиапазонный БРЛК способен оценивать распределение толщины льда и состояние атмосферы по маршруту следования судов.

"Такой широкий технический инструментарий наших БРЛК открывает возможность построения высокоэффективной комплексной системы информационной поддержки безопасного круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Кроме того, значительно возрастает оперативность оповещения специалистов морских платформ об опасности столкновения с дрейфующими ледяными полями и айсбергами, лучше организуется поиск очагов техногенных катастроф и разливов нефтепродуктов. Еще одна способность двухдиапазонных БРЛК - обнаружение несанкционированного проникновения судов- нарушителей различного класса в охраняемые акватории исключительной экономической зоны нашего государства", - отметил он.

Сейчас информация о гидрометеорологической обстановке на обширной территории Арктики поступает в диспетчерские центры только со спутников дистанционного зондирования Земли (NOAA, EOS) и пилотируемых авиационных комплексов, оборудованных оптическими системами мониторинга. Однако в первом случае не обеспечивается желаемая оперативность получения информации, а во втором - воздушная разведка сопряжена с большим риском для авиационных экипажей, высокой стоимостью работ, зависимостью от погодных условий и ряда других факторов.