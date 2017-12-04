«ВИЛС», СПбПУ, Altair Engineering и CompMechLab подписали меморандум о сотрудничестве для продвижения 3D-технологий



Аддитивные технологии.

Источник: Эксперт Аддитивные технологии.Источник: Эксперт

«Всероссийский институт легких сплавов» («ВИЛС»), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), международная компания Altair Engineering, российская лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab) и финский разработчик специализированного программного обеспечения Desk Arts заключили четырехстороннее соглашение о сотрудничестве в целях продвижения, внедрения и применения передовых технологий проектирования изделий, инженерных расчетов, а также оптимизации конструкций под аддитивное производство для обеспечения инновационного развития промышленных предприятий.

Соглашение было подписано на Второй технологической конференции Altair ATCx Russia в Санкт-Петербурге. Подписи под документом поставили генеральный директор «ВИЛС» Александр Опарин, проректор по перспективным проектам СПбПУ профессор Алексей Боровков, технический директор Altair Engineering доктор Уве Шрамм, директор по научно-техническому развитию лаборатории «Вычислительная механика» Олег Клявин и управляющий директор компании Desk Arts Исмо Мякела.

Заключение соглашения связано с созданием на базе «ВИЛС» нового «Инжинирингового центра аддитивных технологий», который будет действовать как центр координации по внедрению и использованию 3D-технологий. СПбПУ, Altair Engineering и Лаборатория «Вычислительная механика» намерены вместе с «ВИЛС» оказывать российским предприятиям всестороннюю поддержку при внедрении технологий компьютерного, суперкомпьютерного инжиниринга и 3D-печати для решения прикладных производственных задач. Исходя из потребностей заказчиков, будут проводиться инженерные расчеты, выбор и адаптация необходимых технологических решений, подбор оборудования и содействие в запуске производственных процессов.

Altair Engineering как один из лидеров по производству программного обеспечения для аддитивного производства при активном участии Лаборатории «Вычислительная механика», которая является дистрибьютором Altair на территории нашей страны, будут активно помогать развитию технологий. Еще одним поставщиком программного обеспечения для подготовки 3D-моделей к аддитивному производству выступит финская компания DeskArtes. В ближайшее время Altair Engineering и DeskArtes предоставят ознакомительные материалы и тестовый доступ к своим системам.

Помимо участия в решении инженерных задач «ВИЛС» будет заниматься формированием системного подхода по внедрению аддитивных технологий на промышленных предприятиях. Кроме этого, в самое ближайшее время институт совместно с СПбПУ и лабораторией «Вычислительная механика» начнет проводить консультации конструкторов и технологов предприятий как в очной форме, так и в дистанционном режиме.

«Начиная развитие «Инжинирингового центра аддитивных технологий» на базе «ВИЛС», мы расширяем партнерские отношения с мировыми лидерами в этой отрасли и с ведущими учеными страны. Уже достигнуты первые соглашения, закрепленные подписанием меморандума с СПбПУ, компанией Altair Engineering и Лабораторией «Вычислительная механика», – отметил генеральный директор «ВИЛС» Александр Опарин. – Мы наметили области сотрудничества на системной основе и с широким охватом направлений. Следующим шагом станет разработка дорожной карты продвижения и внедрения 3D-технологий. Карта будет готова к концу февраля 2018 года».