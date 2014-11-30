Катар и Великобритания готовы подписать контракт на поставку истребителей "Тайфун" и УТС "Хок"



Церемония выкатки первого истребителя "Тайфун" и первого УТС "Хоук" Mk.128 (AJT), предназначенных для ВВС Омана.

Источник: blogbeforeflight.net Церемония выкатки первого истребителя "Тайфун" и первого УТС "Хоук" Mk.128 (AJT), предназначенных для ВВС Омана.Источник: blogbeforeflight.net

ЦАМТО, 30 ноября. По информации представителя компании BAE Systems, переговоры между Великобританией и Катаром об условиях продажи истребителей "Тайфун" и УТС "Хок" завершены, и сейчас стороны определяют подходящую дату для подписания контракта.

Как сообщает Defense News со ссылкой на выступление в британском парламенте генерального директора BAE Systems по военной авиации и информационным системам Криса Бордмена, "переговоры завершены, контракт согласован, и хотя точная дата его заключения не определена, он будет обязательно подписан. Не исключена возможность, что соглашение будет заключено уже к середине декабря".

Как сообщал ЦАМТО, 17 сентября министр обороны Великобритания Майкл Фэллон и его катарский коллега Халед бен Мухаммед аль-Атыйя (Khalid bin Mohamed Al-Attiyah) подписали соглашение о намерениях по закупке Катаром 24 истребителей "Тайфун". Оно также включает опцион на поставку шести реактивных УТС "Хок".

Ранее, в июне 2017 года, министры обороны Катара и США подписали письмо о согласии с предложением по вопросу продажи 36 истребителей F-15QA, а в 2015 году для катарских ВВС во Франции были заказаны 24 истребителя "Рафаль". Сообщается также о ведущихся переговорах по поставке дополнительных истребителей "Рафаль". Если все эти планы будут реализованы, парк современных боевых самолетов ВВС Катара увеличится с 12 до почти 90 ед.

Договоренность с Великобританией о подписании контракта достигнута на фоне кризиса в отношениях и дипломатического бойкота Катара со стороны Саудовской Аравии и ее региональных союзников, которые обвиняют Доху в финансировании террористических групп и сотрудничестве с Ираном.

По оценке ряда экспертов, заказав французские "Рафали" и подписав соглашение о поставке F-15QA, Катар вряд ли остро нуждается в истребителях еще одного типа. "Рафаль", F-15QA и "Тайфун" схожи с точки зрения своих возможностей и концепции применения. Исходя из этого, можно сделать предположение о том, что причины приобретения французских, британских и американских истребителей чисто политические – получить поддержку руководства стран-производителей этих самолетов.

Точная стоимость контракта на поставку истребителей "Тайфун" пока неизвестна.

Представитель BAE Systems сообщил парламентариям, что контракт на поставку истребителей для ВВС Катара позволит продлить работу линии на предприятии в Уортоне до 2024 года. Сборка на этой производственной площадке самолетов для ВВС Великобритании, Омана и Кувейта должно завершиться в 2022 году.

В условиях отсутствия заказов на поставку УТС "Хок", BAE Systems ранее приступила к сборке этих самолетов на собственные средства с расчетом на их продажу в страны Персидского залива. Теперь, в лице Катара, найден первый заказчик на уже произведенные УТС "Хок".