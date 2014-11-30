Производитель спутников из ФРГ уверен в "Союзах" даже после неудачи пуска с Восточного



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.

Источник: © AP Photo/Dmitri Lovetsky Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.Источник: © AP Photo/Dmitri Lovetsky

Руководитель German Orbital Systems Вальтер Бальхаймер подчеркнул, что компания по-прежнему считает российский комплекс "Союз-Фрегат" самым надежным на рынке

БЕРЛИН, 30 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Германская компания German Orbital Systems, выпустившая спутник, который был на борту стартовавшей 28 ноября с космодрома "Восточный" ракеты-носителя "Союз-2.1б", по-прежнему считает российский комплекс самым надежным на рынке. Об этом ТАСС сообщил руководитель компании Вальтер Бальхаймер.

"К таким событиям в нашей отрасли нужно быть всегда готовыми. "Союз-Фрегат" остается, как и прежде, самой надежной системой в мире, и мы будем продолжать с ней работать несмотря на печальное событие", - сказал он.

По его словам, German Orbital Systems создаст новый спутник взамен утерянного D-Star One и намерена запустить его российской ракетой. Бальхаймер также добавил, что компания не страховала космический аппарат, который был на борту стартовавшего во вторник "Союза".

German Orbital Systems, согласно информации, размещенной на официальном сайте, является стартапом, созданным факультетом космических технологий Технического университета Берлина. Разработанный ей космический аппарат D-Star One представляет из себя спутник любительской радиосвязи.