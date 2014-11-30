Производитель спутников из ФРГ уверен в "Союзах" даже после неудачи пуска с Восточного
|
|
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.
Источник: © AP Photo/Dmitri Lovetsky
Руководитель German Orbital Systems Вальтер Бальхаймер подчеркнул, что компания по-прежнему считает российский комплекс "Союз-Фрегат" самым надежным на рынке
БЕРЛИН, 30 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Германская компания German Orbital Systems, выпустившая спутник, который был на борту стартовавшей 28 ноября с космодрома "Восточный" ракеты-носителя "Союз-2.1б", по-прежнему считает российский комплекс самым надежным на рынке. Об этом ТАСС сообщил руководитель компании Вальтер Бальхаймер.
"К таким событиям в нашей отрасли нужно быть всегда готовыми. "Союз-Фрегат" остается, как и прежде, самой надежной системой в мире, и мы будем продолжать с ней работать несмотря на печальное событие", - сказал он.
По его словам, German Orbital Systems создаст новый спутник взамен утерянного D-Star One и намерена запустить его российской ракетой. Бальхаймер также добавил, что компания не страховала космический аппарат, который был на борту стартовавшего во вторник "Союза".
German Orbital Systems, согласно информации, размещенной на официальном сайте, является стартапом, созданным факультетом космических технологий Технического университета Берлина. Разработанный ей космический аппарат D-Star One представляет из себя спутник любительской радиосвязи.
|
30.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.12.2017 Провальный пуск с Восточного назвали "летными испытаниями"
01.12.2017 «Молиться можно даже на другой планете»
01.12.2017 "РПЦ хочет христианизировать идею космоса и вселенной"
01.12.2017 Утвержден состав аварийной комиссии по расследованию нештатного пуска с Восточного
01.12.2017 В Якутии зафиксировали четыре точки падения фрагментов запущенной с Восточного ракеты
30.11.2017 В РПЦ назвали условие успешного пуска ракет
30.11.2017 Названа настоящая причина потери спутника "Метеор-М"
30.11.2017 Источник: экстренные службы России и мира не сообщали о падении разгонного блока "Фрегат"