Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Северная верфь" после 2020 года будет способна вести строительство для ВМФ России кораблей первого и второго ранга

01.12.2017 ЦАМТО 98 0
0
Понравилась новость?
 0
Спуск на воду фрегата "Адмирал Касатонов" на судостроительном заводе "Северная верфь"
Спуск на воду фрегата "Адмирал Касатонов" на судостроительном заводе "Северная верфь".
Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС

ЦАМТО, 30 ноября. "Северная верфь" после 2020 года будет способна вести строительство для ВМФ России кораблей первого и второго ранга, в том числе вертолетоносцев и эсминцев нового поколения типа "Лидер".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"На "Северной верфи" развернуто строительство нового эллинга высотой 75 м. Эта площадка позволит нам диверсифицировать и организовать производство различных морских сооружений и кораблей размерами 250 на 70 м в самом большом построечном месте", – сказал.

Кроме того, продолжил А.Рахманов, "в 2019 году завершится модернизация корпусного производства, и "Северная верфь" станет самым эффективным предприятием в структуре ОСК".

По его словам, ОСК нацелена "на строительство современных и перспективных кораблей первого и второго ранга дальней морской и океанской зоны". "Возводимый эллинг рассчитан на два построечных места, в которых будет возможна постройка кораблей типа эсминец "Лидер", ледоколы, любые крупнотоннажные гражданские суда. К 2020 году мы ожидаем завершение строительства нового судостроительного комплекса, который сможет строить и вертолетоносцы", – цитирует "РИА Новости" А.Рахманова.
30.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
2020-й год
23560 Лидер

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.12 04:00
  • 20
"Курганмашзавод" рассчитывает на долгосрочный контракт с Минобороны РФ на поставку БМП-3 последней модификации
  • 01.12 03:14
  • 1
Несбывшиеся ожидания
  • 01.12 02:36
  • 1
Бывший главком ВКС Бондарев раскритиковал электронику вертолета Ми-28
  • 01.12 01:08
  • 116
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.12 00:54
  • 1
В "Роскосмосе" раскрыли детали провального пуска ракеты с "Метеором"
  • 01.12 00:19
  • 11
Американские эксперты подтверждают, что новая ракета КНДР может достичь США
  • 30.11 23:29
  • 14
В РПЦ назвали условие успешного пуска ракет
  • 30.11 22:56
  • 85
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 30.11 22:34
  • 58
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 30.11 22:03
  • 7
Интервью с генеральным директором АО "НИИ стали" Дмитрием Купрюниным
  • 30.11 21:54
  • 1
"Новыми санкциями нас не напугать"
  • 30.11 21:27
  • 16
Новый российский истребитель-невидимка Су-57 и ЗРК С-500 обречены?
  • 30.11 20:37
  • 946
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 30.11 19:32
  • 81
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 30.11 19:26
  • 3
Названа настоящая причина потери спутника "Метеор-М"
другие обсуждаемые темы