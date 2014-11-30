

Спуск на воду фрегата "Адмирал Касатонов" на судостроительном заводе "Северная верфь".

Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС Спуск на воду фрегата "Адмирал Касатонов" на судостроительном заводе "Северная верфь".Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС

ЦАМТО, 30 ноября. "Северная верфь" после 2020 года будет способна вести строительство для ВМФ России кораблей первого и второго ранга, в том числе вертолетоносцев и эсминцев нового поколения типа "Лидер".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"На "Северной верфи" развернуто строительство нового эллинга высотой 75 м. Эта площадка позволит нам диверсифицировать и организовать производство различных морских сооружений и кораблей размерами 250 на 70 м в самом большом построечном месте", – сказал.

Кроме того, продолжил А.Рахманов, "в 2019 году завершится модернизация корпусного производства, и "Северная верфь" станет самым эффективным предприятием в структуре ОСК".

По его словам, ОСК нацелена "на строительство современных и перспективных кораблей первого и второго ранга дальней морской и океанской зоны". "Возводимый эллинг рассчитан на два построечных места, в которых будет возможна постройка кораблей типа эсминец "Лидер", ледоколы, любые крупнотоннажные гражданские суда. К 2020 году мы ожидаем завершение строительства нового судостроительного комплекса, который сможет строить и вертолетоносцы", – цитирует "РИА Новости" А.Рахманова.