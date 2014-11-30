Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Замминистра обороны России Юрий Борисов подтвердил планы по модернизации ТАРКР "Петр Великий"

01.12.2017 ЦАМТО 118 0
0
Понравилась новость?
 +1
Атомный крейсер "Петр Великий"
Атомный крейсер "Петр Великий".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

ЦАМТО, 30 ноября. Заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов подтвердил планы отправить на модернизацию флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

"Будет развиваться стратегический ядерный флот, многоцелевые подводные лодки, будут проводиться ремонт и модернизация кораблей дальней морской зоны (тяжелых атомных ракетных крейсеров) "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". Работы нам предстоит очень много", – сказал замглавы военного ведомства на совещании с руководством Военно-морского флота (ВМФ) и представителями Объединенной судостроительной корпорации, посвященном ходу выполнения Гособоронзаказа 2017 года.

По словам Юрия Борисова, данные работы будут проводиться в рамках новой Государственной программы вооружения 2018-2027 гг.

После возвращения в боевой состав ВМФ тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", который в настоящее время проходит глубокую модернизацию, начнется модернизация однотипного крейсера "Петр Великий", сообщил ранее командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

"Адмирал Нахимов в результате модернизации будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал ВМФ России. Планом модернизации предусмотрена замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения.

"Адмирал Нахимов", в частности, будет нести крылатые ракеты "Калибр". Корабль будет оснащен новым зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", его зенитный боекомплект будет увеличен в разы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
30.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
Калибр КР
СФ
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.12 04:00
  • 20
"Курганмашзавод" рассчитывает на долгосрочный контракт с Минобороны РФ на поставку БМП-3 последней модификации
  • 01.12 03:14
  • 1
Несбывшиеся ожидания
  • 01.12 02:36
  • 1
Бывший главком ВКС Бондарев раскритиковал электронику вертолета Ми-28
  • 01.12 01:08
  • 116
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.12 00:54
  • 1
В "Роскосмосе" раскрыли детали провального пуска ракеты с "Метеором"
  • 01.12 00:19
  • 11
Американские эксперты подтверждают, что новая ракета КНДР может достичь США
  • 30.11 23:29
  • 14
В РПЦ назвали условие успешного пуска ракет
  • 30.11 22:56
  • 85
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 30.11 22:34
  • 58
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 30.11 22:03
  • 7
Интервью с генеральным директором АО "НИИ стали" Дмитрием Купрюниным
  • 30.11 21:54
  • 1
"Новыми санкциями нас не напугать"
  • 30.11 21:27
  • 16
Новый российский истребитель-невидимка Су-57 и ЗРК С-500 обречены?
  • 30.11 20:37
  • 946
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 30.11 19:32
  • 81
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 30.11 19:26
  • 3
Названа настоящая причина потери спутника "Метеор-М"
другие обсуждаемые темы