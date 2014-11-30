Замминистра обороны России Юрий Борисов подтвердил планы по модернизации ТАРКР "Петр Великий"



Атомный крейсер "Петр Великий".

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Атомный крейсер "Петр Великий".Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

ЦАМТО, 30 ноября. Заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов подтвердил планы отправить на модернизацию флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

"Будет развиваться стратегический ядерный флот, многоцелевые подводные лодки, будут проводиться ремонт и модернизация кораблей дальней морской зоны (тяжелых атомных ракетных крейсеров) "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". Работы нам предстоит очень много", – сказал замглавы военного ведомства на совещании с руководством Военно-морского флота (ВМФ) и представителями Объединенной судостроительной корпорации, посвященном ходу выполнения Гособоронзаказа 2017 года.

По словам Юрия Борисова, данные работы будут проводиться в рамках новой Государственной программы вооружения 2018-2027 гг.

После возвращения в боевой состав ВМФ тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", который в настоящее время проходит глубокую модернизацию, начнется модернизация однотипного крейсера "Петр Великий", сообщил ранее командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

"Адмирал Нахимов в результате модернизации будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал ВМФ России. Планом модернизации предусмотрена замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения.

"Адмирал Нахимов", в частности, будет нести крылатые ракеты "Калибр". Корабль будет оснащен новым зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", его зенитный боекомплект будет увеличен в разы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.