ВМФ России впервые за более чем 40 лет получил новый ледокол - "Илью Муромца"



Ледокол "Илья Муромец".

Источник: © Петр Ковалев/ТАСС Ледокол "Илья Муромец".Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Ледокол будет базироваться в порту Мурманска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Ледокол проекта 21180 "Илья Муромец" пополнил состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония поднятия флага вспомогательного флота прошла на судне в четверг на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

Это первый ледокол, переданный вспомогательному флоту за более чем сорок лет. Его портом базирования будет Мурманск.

В мероприятии приняли участие заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

"Сейчас мы получаем судно, которое по своему функциональному назначению выхолит далеко за рамки обычного ледокола. Судно будет нести свою службу во благо ВМФ РФ", - сказал на ней Бурсук.

Ледокол был заложен 23 апреля 2015 года. Он будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России. Длина нового судна - 85 м, ширина - 20 м, осадка - 7 м, скорость - 15 узлов, ледопроходимость - 1 м. За последние 45 лет это первый ледокол, который строится исключительно для нужд военных моряков.