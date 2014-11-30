ВМФ России впервые за более чем 40 лет получил новый ледокол - "Илью Муромца"
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Ледокол "Илья Муромец".
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС
Ледокол будет базироваться в порту Мурманска
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Ледокол проекта 21180 "Илья Муромец" пополнил состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония поднятия флага вспомогательного флота прошла на судне в четверг на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.
Это первый ледокол, переданный вспомогательному флоту за более чем сорок лет. Его портом базирования будет Мурманск.
В мероприятии приняли участие заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
"Сейчас мы получаем судно, которое по своему функциональному назначению выхолит далеко за рамки обычного ледокола. Судно будет нести свою службу во благо ВМФ РФ", - сказал на ней Бурсук.
Ледокол был заложен 23 апреля 2015 года. Он будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России. Длина нового судна - 85 м, ширина - 20 м, осадка - 7 м, скорость - 15 узлов, ледопроходимость - 1 м. За последние 45 лет это первый ледокол, который строится исключительно для нужд военных моряков.
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30.11.2017
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