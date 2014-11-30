Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВМФ России впервые за более чем 40 лет получил новый ледокол - "Илью Муромца"

01.12.2017 ТАСС 107 0
0
Понравилась новость?
 +2
Ледокол "Илья Муромец"
Ледокол "Илья Муромец".
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Ледокол будет базироваться в порту Мурманска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Ледокол проекта 21180 "Илья Муромец" пополнил состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония поднятия флага вспомогательного флота прошла на судне в четверг на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

Это первый ледокол, переданный вспомогательному флоту за более чем сорок лет. Его портом базирования будет Мурманск.

В мероприятии приняли участие заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

"Сейчас мы получаем судно, которое по своему функциональному назначению выхолит далеко за рамки обычного ледокола. Судно будет нести свою службу во благо ВМФ РФ", - сказал на ней Бурсук.

Ледокол был заложен 23 апреля 2015 года. Он будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России. Длина нового судна - 85 м, ширина - 20 м, осадка - 7 м, скорость - 15 узлов, ледопроходимость - 1 м. За последние 45 лет это первый ледокол, который строится исключительно для нужд военных моряков.
30.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
21180
Арктика

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.12 04:00
  • 20
"Курганмашзавод" рассчитывает на долгосрочный контракт с Минобороны РФ на поставку БМП-3 последней модификации
  • 01.12 03:14
  • 1
Несбывшиеся ожидания
  • 01.12 02:36
  • 1
Бывший главком ВКС Бондарев раскритиковал электронику вертолета Ми-28
  • 01.12 01:08
  • 116
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.12 00:54
  • 1
В "Роскосмосе" раскрыли детали провального пуска ракеты с "Метеором"
  • 01.12 00:19
  • 11
Американские эксперты подтверждают, что новая ракета КНДР может достичь США
  • 30.11 23:29
  • 14
В РПЦ назвали условие успешного пуска ракет
  • 30.11 22:56
  • 85
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 30.11 22:34
  • 58
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 30.11 22:03
  • 7
Интервью с генеральным директором АО "НИИ стали" Дмитрием Купрюниным
  • 30.11 21:54
  • 1
"Новыми санкциями нас не напугать"
  • 30.11 21:27
  • 16
Новый российский истребитель-невидимка Су-57 и ЗРК С-500 обречены?
  • 30.11 20:37
  • 946
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 30.11 19:32
  • 81
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 30.11 19:26
  • 3
Названа настоящая причина потери спутника "Метеор-М"
другие обсуждаемые темы