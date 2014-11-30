Строительство кораблей, оснащенных крылатыми ракетами, станет приоритетом в развитии ВМФ на ближайшее десятилетие - Минобороны РФ



Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Санкт-Петербург. 29 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия в ближайшие 10 лет будет активно строить корабли, вооруженные крылатыми ракетами и другим высокоточным оружием, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Основной упор в предстоящем десятилетнем периоде будет сделан на строительстве кораблей ближней морской зоны, оснащенных высокоточным оружием, в том числе крылатыми ракетами",- сказал Ю.Борисов в среду на совещании с руководством ВМФ и представителями Объединенной судостроительной корпорации.

Он заявил, что развитие получит стратегический ядерный флот, будут проводиться ремонт и модернизация кораблей дальней морской зоны (атомных ракетных крейсеров) "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий".

"На прошлой неделе в Сочи завершилось совещание под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. На нем подробно обсуждалась новая государственная программа вооружения до 2027 года в части развития Военно-морского флота. Основные положения, которые мы с вами формировали, одобрены", - сказал замглавы Минобороны.