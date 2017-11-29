Сеть авиационных учебных центров ДОСААФ будет создана в регионах России в ближайшие три года
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Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.
Источник: РИА Новости. Кирилл Брага
Одновременно из-за отсутствия воздушных судов планируется ликвидировать 16 аэроклубов
Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Создание авиационных учебных центров (АУЦ) ДОСААФ - первоочередная задача на ближайшие три года, заявил "Интерфаксу-АВН" во вторник заместитель председателя оборонной организации, директор департамента авиации генерал-лейтенант Валерий Ретунский.
"В соответствии с перспективным планом развития авиационного комплекса ДОСААФ России на 2018-2020 годы планируется создать сеть авиационных учебных центров, которые будут оперативно управлять нашими аэроклубами в регионах и их техническим обеспечением", - сказал В.Ретунский .
По его словам, такие авиационные центры уже создаются в Екатеринбурге, Орле, Серпухове и Балашихе.
"Авиационные организации ДОСААФ России в 2017 году осуществляли уставную деятельность на 95 аэродромах и трех посадочных площадках. За этот период было выполнено более 29 тыс. 332 полета самолетами и вертолетами с общим налетом 11 тыс. 740 часов. В том числе было выполнено 201 тыс. парашютных прыжков", - сказал В.Ретунский на совещании в Центральном совете ДОСААФ, где рассматривались итоги деятельности авиационного комплекса оборонного общества в 2017 году.
Вместе с тем он отметил, что "из-за недофинансирования оборонного общества общая тенденция показателей летной и парашютной подготовки из года в год сокращается".
"По состоянию на 20 ноября текущего года в 23 авиационных организационных сейчас не ведется уставная деятельность из-за отсутствия исправной авиационной техники - самолетов и вертолетов. Еще семь организаций имеют финансово-неустойчивое положение, связанное с миллионными кредиторскими задолженностями", - пояснил В.Ретунский.
По его словам, основной причиной снижения налета воздушных судов и сокращение количества парашютных прыжков является выработка ресурсов самолетов и вертолетов ДОСААФ. "В частности, из-за отсутствия воздушных судов до 2020 года планируется ликвидировать 16 авиационных организаций ДОСААФ. Сейчас уже ликвидировано десять, осталось расформировать еще шесть", - сказал генерал.
Говоря об основных направлениях деятельности авиационного комплекса ДОСААФ в 2018 году В.Ретунский подчеркнул, что "по-прежнему патриотическое воспитание молодежи и подготовка военных специалистов для Минобороны, других силовых структур страны, а также совершенствование нормативно-правовой базы являются приоритетом в деятельности авиационных организаций оборонного общества ".
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28.11.2017
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штурм
3233
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№1
29.11.2017 21:33
наконец то опомнились.......................
для комплектования учебных центров ДОСААФ нужны сотни самолётов и вертолётов, навигационное оборудование, аэродромная инфраструктура, метеостанции, ангары для хранения техники.
Для ДОСААФ в первую очередь должны закупаться:
Як-152, Беркут-СЛ, Ансат-У
реактивные СР-10 и Як-130 нужны только в лётных учебных заведениях, куда будут приходить выпускники авиацентров ДОСААФ
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