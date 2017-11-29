"Курганмашзавод" рассчитывает на долгосрочный контракт с Минобороны РФ на поставку БМП-3 последней модификации
|
|
Производство БМП-3 на ОАО "Курганмашзавод".
Источник: bmpd
Трехлетний контракт по БМП-3 выполнен
Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - "Курганмашзавод" сообщил о выполнении трехлетнего контракта на поставку военным боевых машин пехоты БМП-3.
"28 ноября на предприятии отгружена последняя партия БМП-3, завершающая выполнение трехгодичного госконтракта", - сказали "Интерфаксу-АВН" во вторник в пресс-службе предприятия.
"Работа в рамках выполнения государственной программы вооружения на "Курганмашзаводе" будет продолжена. В планах - долгосрочные контракты на поставку в войска БМП-3 последней модификации, БРЭМ-Л, десантной техники - БМД-4М и БТР-МДМ и машин на их базе", - сообщили представители "Курганмашзавода".
БМП-3, в отличие от предшественников, получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, была значительно повышена защищенность экипажа. Машина способна форсировать водные преграды.
Вооружение БМП-3: 100-мм орудие 2А70, 30-мм автоматическая пушка, пулемет ПКТ, система управления огнем, полуавтоматический механизм заряжания, прицел, в том числе с функцией ночного видения, и стабилизатор вооружения. Способна уничтожать легкобронированную технику и живую силу противника, низколетящие воздушные цели.
"Курганмашзавод" - военный дивизион концерна "Тракторные заводы". Как сообщалось, концерн переходит в госкорпорацию "Ростех".
Как сообщал "Интерфакс", "Курганмашзавод" разработал новую среднюю гусеничную платформу "Курганец-25", на базе которой создана БМП, гусеничный бронетранспортер и бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ).
БМП на платформе "Курганец-25" может быть принята на вооружение через несколько лет, сообщил "Интерфаксу" в августе генеральный директор ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы" Альберт Баков. "Мы ожидаем, что в 2019-2020 годах она уже поступит на вооружение. Я не вижу особых препятствий", - сказал он.
|
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.12.2015 Александр Клюжев: новая БМП станет многофункциональным цифровым бортом
30.09.2013 «Тракторные заводы» выкатились на RAE-2013
10.08.2017 Выполнение Гособоронзаказа на Курганском машиностроительном заводе
08.08.2017 Курганмашзавод рассчитывает заключить с Минобороны контракт на поставку боевых машин
17.03.2016 "Курганмашзавод" отказался от импорта техники из Украины и частично Белоруссии
09.03.2016 Броня России дала трещину
17.11.2015 «ОПК» оснащает средствами связи новейшие модели бронетехники «Ракушка» и «Тайфун-К»
10.09.2015 Производитель: Минобороны РФ до конца 2017 года получит больше 200 новых БМП-3
|
Восход
13364
|
№1
29.11.2017 04:44
Хотя бы морскую пехоту полноценно перевооружите на БМП-3. Не так уж много требуется....
|
0Сообщить модератору
|
Антонович
4
|
№2
29.11.2017 10:59
БМП на платформе "Курганец-25" может быть принята на вооружение через несколько лет, сообщил "Интерфаксу" в августе генеральный директор ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы" Альберт Баков. "Мы ожидаем, что в 2019-2020 годах она уже поступит на вооружение. Я не вижу особых препятствий", - сказал он.
В октябре 2017 года Арбитражный суд г. Москвы рассматривал иск Министерства обороны РФ к ОАО"Курганмашзавод" о взыскании неустойки по контракту на изготовление и поставку БМП " Курганец-25" в 2014-2016 г.г. в сумме 350 млн руб. Вот так собственники концерна Баков и Болотин выполняют Указ Президента РФ № 603., переносят сроки ГОЗ на пять лет. И эти победные реляции Бакова по БМП-3 ничего не стоят , по сравнению с банкротством " Курганмашзавода" с кредитным долгом в 60 млрд руб. Для сравнения ,космодром " Восточный " был построен за 100 млрд руб.
|
+1Сообщить модератору