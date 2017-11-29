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"Курганмашзавод" рассчитывает на долгосрочный контракт с Минобороны РФ на поставку БМП-3 последней модификации

29.11.2017 Интерфакс-АВН 889 2
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Производство БМП-3 на ОАО "Курганмашзавод"
Производство БМП-3 на ОАО "Курганмашзавод".
Источник: bmpd

Трехлетний контракт по БМП-3 выполнен

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - "Курганмашзавод" сообщил о выполнении трехлетнего контракта на поставку военным боевых машин пехоты БМП-3.

"28 ноября на предприятии отгружена последняя партия БМП-3, завершающая выполнение трехгодичного госконтракта", - сказали "Интерфаксу-АВН" во вторник в пресс-службе предприятия.

"Работа в рамках выполнения государственной программы вооружения на "Курганмашзаводе" будет продолжена. В планах - долгосрочные контракты на поставку в войска БМП-3 последней модификации, БРЭМ-Л, десантной техники - БМД-4М и БТР-МДМ и машин на их базе", - сообщили представители "Курганмашзавода".

БМП-3, в отличие от предшественников, получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, была значительно повышена защищенность экипажа. Машина способна форсировать водные преграды.

Вооружение БМП-3: 100-мм орудие 2А70, 30-мм автоматическая пушка, пулемет ПКТ, система управления огнем, полуавтоматический механизм заряжания, прицел, в том числе с функцией ночного видения, и стабилизатор вооружения. Способна уничтожать легкобронированную технику и живую силу противника, низколетящие воздушные цели.

"Курганмашзавод" - военный дивизион концерна "Тракторные заводы". Как сообщалось, концерн переходит в госкорпорацию "Ростех".

Как сообщал "Интерфакс", "Курганмашзавод" разработал новую среднюю гусеничную платформу "Курганец-25", на базе которой создана БМП, гусеничный бронетранспортер и бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ).

БМП на платформе "Курганец-25" может быть принята на вооружение через несколько лет, сообщил "Интерфаксу" в августе генеральный директор ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы" Альберт Баков. "Мы ожидаем, что в 2019-2020 годах она уже поступит на вооружение. Я не вижу особых препятствий", - сказал он.
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БМП-3
БРЭМ-Л
БТР-МДМ Ракушка-М
Курганец-25
Тракторные заводы
Компании
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Ростех

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Восход
13364
№1
29.11.2017 04:44
Хотя бы морскую пехоту полноценно перевооружите на БМП-3. Не так уж много требуется....
0
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RU
Антонович
4
№2
29.11.2017 10:59
БМП на платформе "Курганец-25" может быть принята на вооружение через несколько лет, сообщил "Интерфаксу" в августе генеральный директор ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы" Альберт Баков. "Мы ожидаем, что в 2019-2020 годах она уже поступит на вооружение. Я не вижу особых препятствий", - сказал он.
    В октябре 2017 года Арбитражный суд г. Москвы рассматривал иск Министерства обороны РФ к ОАО"Курганмашзавод" о взыскании неустойки по контракту на изготовление и поставку БМП " Курганец-25" в 2014-2016 г.г. в сумме 350 млн руб.  Вот так собственники концерна Баков и Болотин выполняют Указ Президента РФ № 603., переносят сроки ГОЗ на пять лет. И эти победные реляции Бакова по БМП-3 ничего не стоят , по сравнению с банкротством " Курганмашзавода" с кредитным долгом в 60 млрд руб. Для сравнения ,космодром " Восточный " был построен за 100 млрд руб.
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