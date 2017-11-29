"Курганмашзавод" рассчитывает на долгосрочный контракт с Минобороны РФ на поставку БМП-3 последней модификации



Производство БМП-3 на ОАО "Курганмашзавод".

Источник: bmpd Производство БМП-3 на ОАО "Курганмашзавод".Источник: bmpd

Трехлетний контракт по БМП-3 выполнен

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - "Курганмашзавод" сообщил о выполнении трехлетнего контракта на поставку военным боевых машин пехоты БМП-3.

"28 ноября на предприятии отгружена последняя партия БМП-3, завершающая выполнение трехгодичного госконтракта", - сказали "Интерфаксу-АВН" во вторник в пресс-службе предприятия.

"Работа в рамках выполнения государственной программы вооружения на "Курганмашзаводе" будет продолжена. В планах - долгосрочные контракты на поставку в войска БМП-3 последней модификации, БРЭМ-Л, десантной техники - БМД-4М и БТР-МДМ и машин на их базе", - сообщили представители "Курганмашзавода".

БМП-3, в отличие от предшественников, получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, была значительно повышена защищенность экипажа. Машина способна форсировать водные преграды.

Вооружение БМП-3: 100-мм орудие 2А70, 30-мм автоматическая пушка, пулемет ПКТ, система управления огнем, полуавтоматический механизм заряжания, прицел, в том числе с функцией ночного видения, и стабилизатор вооружения. Способна уничтожать легкобронированную технику и живую силу противника, низколетящие воздушные цели.

"Курганмашзавод" - военный дивизион концерна "Тракторные заводы". Как сообщалось, концерн переходит в госкорпорацию "Ростех".

Как сообщал "Интерфакс", "Курганмашзавод" разработал новую среднюю гусеничную платформу "Курганец-25", на базе которой создана БМП, гусеничный бронетранспортер и бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ).

БМП на платформе "Курганец-25" может быть принята на вооружение через несколько лет, сообщил "Интерфаксу" в августе генеральный директор ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы" Альберт Баков. "Мы ожидаем, что в 2019-2020 годах она уже поступит на вооружение. Я не вижу особых препятствий", - сказал он.