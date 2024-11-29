"Кронштадт" высказал намерение разработать БЛА для гражданских задач



Презентация БЛА "Орион-Э" компании «Кронштадт» на авиасалоне МАКС-2017, август 2017 года.

Источник: samoletchik.livejournal.com Презентация БЛА "Орион-Э" компании «Кронштадт» на авиасалоне МАКС-2017, август 2017 года.Источник: samoletchik.livejournal.com

Москва. 28 ноября. АвиаПорт - Директор центра перспективных исследований Группы "Кронштадт" Владимир Воронов в рамках V Международного экспортного форума "Сделано в России" представил продукцию Группы "Кронштадт" в области беспилотных авиационных систем и рассказал о возможностях её применения для гражданских задач, говорится в сообщении пресс-службы Группы "Кронштадт".

Эксперт выступил на круглом столе "Продвижение гражданской продукции предприятий ОПК".

По данным пресс-релиза, в ходе обсуждения было отмечено, что в условиях сокращения гособоронзаказа предприятиям ОПК необходимо находить альтернативные рынки сбыта продукции. В своём выступлении В. Воронов рассказал, что одним из перспективных применений беспилотных летательных аппаратов является создание транспортной авиационной беспилотной системы (Т-БАС), над которой "Кронштадт" уже ведёт работу. Технологии и компетенции, которыми обладает компания, в сочетании с кооперацией с другими отечественными предприятиями позволят реализовать демонстрационный проект в короткие сроки.

В. Воронов подчеркнул, что развёртывание такой системы в Арктических и Восточных регионах Российской Федерации позволит повысить их транспортную связанность и обеспечить комфортный уровень жизни населения. Предварительные оценки показывают, что роботизация воздушных грузовых перевозок позволит существенно снизить стоимость лётного часа.

Карина Найманбаева