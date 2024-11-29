В Минобороны России подтвердили перехват самолета-разведчика США



Многоцелевые истребители Су-30СМ.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Многоцелевые истребители Су-30СМ.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Истребитель Су-30 подняли в воздух после того, как у границ России засекли американский самолет-разведчик, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Днем 25 ноября российские средства контроля обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, которая приближалась на большой скорости к государственной границе.

Для перехвата направили Су-30 из состава дежурных средств ПВО Южного военного округа. Сблизившись, истребитель облетел объект и визуально идентифицировал его как P-8A Poseidon.

После этого американский самолет-разведчик изменил траекторию полета, а истребитель вернулся на аэродром базирования.

Ранее представитель Пентагона Мишель Балданза заявила, что Су-30 "небезопасно" перехватил американский самолет над Черным морем.

Со стороны США до этого уже звучали подобные обвинения. Например, Вашингтон называл небезопасным перехват истребителем Су-27 американского самолета RC-135 над нейтральными водами Балтики в июне. В российском Минобороны, в свою очередь, сказали, что RC-135 попытался сблизиться с Су-27, выполнив провокационный разворот.