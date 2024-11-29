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В МИД ответили на заявления НАТО о поставках С-400 в Турцию

29.11.2017 РИА Новости 248 0
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Зенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Поставка Турции российских комплексов С-400 касается только Москвы и Анкары, заявил руководитель отдела НАТО департамента общеевропейского сотрудничества МИД Кирилл Логвинов. Таким образом он прокомментировал обеспокоенность альянса по поводу сделки.

"Если наших турецких коллег интересуют эти виды вооружений, если они готовы к переговорам, их интересуют поставки, мы здесь открыты для любой страны вне зависимости от членства в том или ином военно-политическом блоке", - сказал Логвинов журналистам на полях Берлинской конференции по безопасности.

Мероприятие проходит в германской столице 28-29 ноября.

Турция и Россия подписали контракт на поставки ракетных комплексов в середине сентября. Они могут начаться в 2019 году. Анкара уже внесла первый взнос.

Заключение договора раскритиковали в НАТО, заявив, что решение Турции помешает ей стать частью единой системы противовоздушной обороны альянса.

В Турции покупку С-400 объяснили тем, что республика не смогла получить аналогичные системы ПВО из стран военного договора из-за отсутствия поддержки со стороны Вашингтона. При этом Анкара заверила, что сделка не угрожает альянсу.

В Кремле заявили, что "ни у кого нет права критиковать Россию и Турцию за военно-техническое сотрудничество".

С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система (ЗРС) большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность поражения достигает 400 километров, ЗРС способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
28.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
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