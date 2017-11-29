Анатомия перехвата. Как русские летчики отгоняют самолеты США от госграницы



Пилот ВВС России.

Источник: МО РФ Пилот ВВС России.Источник: МО РФ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости, Андрей Коц. Пилоты дежурной истребительной авиации российской ПВО в последние месяцы буквально живут в небе. Самолеты НАТО появляются у рубежей страны все чаще и чаще: более десяти раз в неделю, по данным Минобороны. При этом авиация "западных партнеров" ведет себя все наглее и напористее. Однако серьезных инцидентов пока удается избежать, во многом благодаря профессионализму и хладнокровию российских летчиков-истребителей. О том, что собой представляет воздушный перехват по всем правилам авиационной тактики, - в материале РИА Новости.

Информационное противоборство между крупными государствами часто может выставить рутинную, в общем-то, ситуацию в невыгодном для одной из сторон свете. Во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что в минувшую субботу российский Су-30 совершил "небезопасный перехват" патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon ВВС США. Экипаж истребителя якобы без видимых причин "подрезал" американца над нейтральными водами Черного моря - резким маневром справа-налево пересек курс "Посейдона". При этом Р-8А основательно "взболтало" реактивными струями мощных движков Су-30, после чего сугубо "мирный" борт предпочел не связываться с "забиякой" и убрался восвояси.

Самолет-разведчик P-8A Poseidon. Источник: © EPA/ALI HAIDER

Версия Минобороны России гораздо более прозаичная. Американский самолет на большой скорости двигался в сторону российской госграницы. На его перехват вылетел истребитель дежурных сил ПВО Южного военного округа. Су-30 сблизился с "Посейдоном", облетел воздушное судно, определил его тип и национальную принадлежность. После этого оба самолета отправились по своим делам - Р-8А взял курс на удаление от российских границ, а Су-30 вернулся на авиабазу. В принципе, даже перехватом это событие назвать сложно - "поздоровались" и разбежались.

"Джентльменские" сигналы

Как неоднократно утверждали военные специалисты и гражданские аналитики, главная цель разведвылетов авиации НАТО вблизи российских границ - проверка сил ПВО на прочность. Насколько быстро они реагируют, где располагаются, какими комплексами представлены. ВКС реагируют на каждый подобный "визит" максимально оперативно. Во-первых, другим странам совсем необязательно владеть такой важной информацией. Во-вторых, дать отпор военному самолету, демонстративно идущему к границе суверенного государства, - дело престижа и принципа. В-третьих, неизвестно, какой приказ получил пилот потенциального нарушителя. А значит, его перехват - вопрос национальной безопасности. Как правило, каждая воздушная операция проводится по четкому сценарию.

"Первым делом воздушное судно необходимо взять на сопровождение, - рассказал РИА Новости генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов. - Дежурный истребитель сближается с целью и идет с ней параллельным курсом. Главная задача на этом этапе - идентифицировать самолет-нарушитель. Далее перехватчик передает "земле" первичную информацию: тип воздушного судна, национальная принадлежность, бортовой номер. Сразу после этого пилот истребителя начинает активно привлекать к себе внимание подозрительного борта - необходимо показать, что он под наблюдением. Летчик, продолжая двигаться параллельным курсом, делает быстрый крен влево-вправо - "машет крыльями". С одной стороны, сообщает: "Обратите внимание, я тут!" С другой - недвусмысленно демонстрирует ракеты "воздух-воздух", закрепленные на подвесках под крыльями".

Если нарушитель никак не реагирует, истребитель, выдерживая прежний курс, увеличивает скорость и выходит чуть вперед, чтобы гарантированно оказаться в зоне видимости экипажа своего "визави". Когда летчик убеждается, что его наблюдают, то поворотом ручки управления делает деликатный "кивок" в сторону от государственной границы, намекая, что залетному гостю пора бы и честь знать. Если нарушитель не реагирует, летчик повторяет все элементы в той же последовательности, но со стороны другого борта подозрительного воздушного судна. Согласно правилам авиационного этикета, эти действия - предельно корректные, "джентльменские" сигналы.

"В большинстве случаев у наших летчиков нет связи с натовскими самолетами, - подчеркнул Попов. - Мы не можем разговаривать с пилотом-нарушителем, потому что обычно не знаем его радиочастоты. Но если знаем, то, конечно, непрерывно "бомбардируем" эфир сообщениями о недопустимости его поведения и настоятельно рекомендуем ему сменить курс. В Сирии, кстати, российская и американская авиация худо-бедно координируют свои действия и имеют общий канал связи. Это позволяет избежать потенциальных воздушных происшествий. Но такое сотрудничество сегодня - большая редкость".

Наглость или поломка

За последние три-четыре года ситуация в небе стала более напряженной. По инициативе НАТО были свернуты многие программы по взаимодействию российской и западной военной авиации. Если раньше представители североатлантического альянса предупреждали Минобороны о планируемых полетах в сопредельных с Россией странах (например, в Прибалтике), то теперь предпочитают о них молчать. Более того, натовцы значительно увеличили количество приграничных воздушных операций.

"Мы не знаем заранее, кто, что и зачем "вынюхивает" у наших границ, - считает генерал-майор. - Может, борт мимо летит, может, у него поломка. А возможно, он специально вынуждает нас реагировать, чтобы потом западные политики в очередной раз заявили, что "русский медведь" не умеет вести себя в воздухе. Кстати, если взять на веру американскую версию субботних событий, то "грубил" как раз их "Посейдон". Если наш Су-30 действительно "подрезал" Р-8А и потрепал его своими реактивными струями, значит, все предыдущие "джентльменские" сигналы "противолодочник" нагло проигнорировал. И пилоту истребителя пришлось обратить на себя внимание "Посейдона" более агрессивным способом. Могу допустить, что американский борт шел с небольшим углом в сторону нашей границы, поэтому российский летчик мог решиться на подобный маневр".

Если нарушитель не робкого десятка и турбулентностью его не испугать, перехватчик "подрезает" его еще раз. Параллельно он может запросить помощь другой машины. Далее два истребителя берут самолет-разведчик в "клещи" и сопровождают его с двух сторон. Если нарушитель даже под таким конвоем все-таки пересекает границу, перехватчики аккуратными, но недвусмысленными маневрами начинают принуждать его к посадке на российский аэродром. Второй вариант развития событий - пилот истребителя может показать "желтую карточку" и открыть огонь вдоль курса полета нарушителя из пушки, а также боевой или сигнальной ракетой. Это и явная угроза, и последняя попытка привлечь к себе внимание: "Куда вы двигаетесь?! Немедленно поворачивайте!" По словам Владимира Попова, подобные ситуации в 50-х годах прошлого века на границах СССР возникали регулярно.

"Хочу подчеркнуть, что сегодня такое развитие событий - большая редкость, - сообщил генерал-лейтенант. - Пилоты большинства стран летают вежливо и границу все-таки не пересекают. Провоцируют, да. Но знают, когда нужно остановиться. Еще один момент: очень важно понимать, что даже у военного самолета может возникнуть отказ радиооборудования, навигационных систем. И он терпит бедствие, но не способен подать сигнал. В этом случае мы вежливо "сажаем" его у нас, а впоследствии отпускаем восвояси".

Виктор Попов напомнил, как в подобной ситуации оказался российский самолет. Пятнадцатого сентября 2005 года группа истребителей Су-27 выполняла перелет с аэродрома Сиверский Ленобласти на одну из авиабаз под Калининградом. Уже на маршруте пилот одной из машин майор Валерий Троянов доложил о потере ориентировки. Исчерпав запас горючего, летчик катапультировался. Выяснилось, что он по ошибке оказался на территории Литвы. Истребитель упал в 55 километрах от Каунаса. В ходе расследования выяснилось, что причинами аварии стали ошибки пилотирования, а также отказ навигационной системы.

Летчик, к счастью, остался жив. Громкого международного скандала удалось избежать - специалистам было очевидно, что самолет пересек границу непреднамеренно. Однако этот инцидент спровоцировал в Литве скандал, когда выяснилось, что "вторжение" российской "сушки" осталось незамеченным для национальной ПВО.

Последний аргумент

Тем не менее нельзя забывать, что приграничные инциденты в воздухе могут закончиться гораздо более трагично.

"Открывать огонь на поражение пилот истребителя имеет только в том случае, если иностранный самолет нарушил воздушное пространство, никак не отреагировал на предыдущие сигналы и отказывается следовать за конвоем, - поясняет Владимир Попов. - Летчик запрашивает "землю" и, если получает соответствующий приказ, сбивает цель. Самый яркий пример: 28 ноября 1973 года разведчик ВВС Ирана RF-4C, пилотируемый иранским и американским летчиками, из Турции вторгся в воздушное пространство СССР через Армению и Грузию. В районе Грузии на перехват вылетел наш истребитель МиГ-21СМ под управлением капитана Геннадия Елисеева. У него было две ракеты. Одну он пустил вдоль курса полета самолета противника как предупреждение. Тот не отвернул. Елисеев ударил второй ракетой на поражение, но она потеряла цель в облаках. А пушку заклинило.

С земли поступил приказ остановить неприятеля любой ценой. Было неизвестно, какое оборудование и вооружение нес самолет-нарушитель и какова была его цель. И Елисеев решился на последний аргумент. Он взял противника на таран, ударив его самолет снизу. Советский капитан погиб, а экипаж RF-4C катапультировался и был взят в плен на земле. Позже их обменяли на наших разведчиков. Этот случай - первый в истории авиации воздушный таран на сверхзвуковом самолете. Западным пилотам, рыскающим вдоль российских границ сегодня, следовало бы почаще о нем вспоминать".