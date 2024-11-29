Замглавы ФСВТС России: мы готовы к конкуренции на рынке экспорта военной продукции, пусть победит сильнейший



Анатолий Пунчук.

Источник: www.fsvts.gov.ru Анатолий Пунчук.Источник: www.fsvts.gov.ru

Анатолий Пунчук рассказал о выставке "МИЛИПОЛ 2017", конкуренции и сотрудничестве с Францией и проектах с Грецией

Париж. 21 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы Федеральный службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук рассказал обозревателю "Интерфакса" Александру Белову о заявках на оружие от Сербии, причинах неучастия в "Фарнборо-2018" и системе "Безопасный город".

- Что Россия представляет на выставке "МИЛИПОЛ 2017"?

- "МИЛИПОЛ" – одна из крупнейших выставок в области средств и услуг в сфере безопасности, является своего рода флагманом среди выставок для сотрудников полиции и специальных служб и собирает лучших профессионалов в области специальной техники и спецоружия со всего мира.

Ответственным за развертывание российской экспозиции является АО "Рособоронэкспорт". На стенде представлено более 150 образцов вооружения и военной техники разработки и производства российских оборонных предприятий.

Россия накопила богатый опыт в вопросах противодействия терроризму, и мы готовы поделиться им в случае заинтересованности с нашими партнерами. В современном мире бороться с терроризмом в одиночку сегодня никто не может. Нужно повышать эффективность работы и усиливать координацию и объединять усилия всех стран в этой борьбе.

Именно поэтому здесь на выставке мы представляем новый продукт "Системы безопасности российского производства". Значительная часть этого направления посвящена антитеррористическим средствам. Для борьбы с терроризмом предлагаются средства обнаружения взрывчатых веществ, поисково-досмотровая техника, робототехнические комплексы, специальное стрелковое оружие и средства ближнего боя, специальные бронированные автомобили и другие виды техники.

Кроме того, эта система включает средства охраны объектов особой важности и критической инфраструктуры. Думаю, что у этой системы серьезные перспективы на международном рынке.

Наряду с этим на стенде можно ознакомиться с проверенной временем и хорошо зарекомендовавшей себя продукцией российского производства. Это бронетранспортеры БТР-80А и БТР-82А, специальная бронированная машина ВПК-233136, автомобиль семейства "Тайфун-К", вертолеты Ка-226Т и "Ансат", патрульные катера проектов 14310 "Мираж", 12150 "Мангуст", 12200 "Соболь" и другие.

- Нашла ли своих покупателей система "Безопасный город"?

- Хочу внести ясность в то, что система "Безопасный город" имеет модульный характер, она учитывает различную сложность и важность объектов защиты, поэтому также является многоуровневой и касается обеспечения безопасности государств, городов, госграниц, объектов особой важности. Подобная система обеспечения безопасности апробирована во время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и зарекомендовала себя с лучшей стороны. Система позволяет в режиме реального времени вести мониторинг ситуации в городе и управлять подразделениями оперативных служб. ?Реализация таких масштабных проектов, как "Безопасный город" позволяет эффективно противостоять угрозам терроризма и преступности.

Данная система активно продвигается на внешнем рынке. Учитывая, что она носит многоуровневый характер, мы предлагаем ее с учетом финансовых возможностей заказчика с последующим ее наращиванием и оснащением.

Переговоры находятся в активной фазе с рядом наших партнеров.

- Как известно, Франция и РФ активно конкурируют на рынке экспорта оружия и военной техники. Насколько сильна конкуренция? Есть даже сообщения, что Франция наступает буквально по пятам и имеет шанс обогнать Россию, став вторым экспортером вооружений в мире.

- Россия и Франция являются крупнейшими поставщиками вооружения и военной техники в различные государства и входят в пятерку ведущих мировых экспортеров основных видов обычных вооружений. В настоящее время конкурентная борьба ведется в условиях достаточно динамичного рынка разработки новых технологий. Есть регионы, где Россия занимает ведущие позиции, как экспортер, но есть и страны, где доминируют французские производители вооружения и военной техники.

За последние годы Франция сделала серьезные шаги в продвижении своей продукции на международный рынок. Но и мы не "почиваем на лаврах" достигнутых результатов. Российская Федерация предлагает современную, качественную технику и вооружение, совершенствует формы послепродажного обслуживания, готова максимально учитывать конкретные потребности инозаказчика, занимая гибкую позицию по отношению к пожеланиям и запросам наших партнеров.

Что же касается усиления конкуренции, то Россия выступает за здоровое соперничество на мировом рынке экспорта вооружения и военной техники, которая принесет только пользу всем странам, участвующим в ней. Как говорится, пусть побеждает сильнейший.

- На лето 2018 запланирован визит президента Франции Эмманюэля Макрона в РФ. Как вы считаете, удастся ли постепенно возродить сотрудничество по линии ВТС, пусть сначала и небольшие совместные проекты. Или в нынешних условиях санкций это не возможно?

- Ни для кого не секрет, что Франция традиционно является одним из активных деловых партнеров России в Европе. Сотрудничество происходит на всех уровнях: в области политики, экономики, культуры, в оборонно-промышленном комплексе, в высокотехнологическом секторе экономики. Военно-техническое сотрудничество между Россией и Францией традиционно являлось важной частью двустороннего взаимодействия, было одним из ключевых в кооперации двух стран. За это время наработаны хорошие заделы, которые могли быть использованы как в интересах национальных вооруженных сил, так и третьих стран.

К сожалению, в последние годы в силу ряда политических причин ситуация изменилась, возникли противоречия по некоторым вопросам сотрудничества, в том числе и в сфере ВТС. Тем не менее, во время встреч на выставках, форумах мы наблюдаем заинтересованность со стороны наших французских коллег в совместных проектах. В ходе международных выставок представители военно-промышленного комплекса Французской Республики неоднократно выражали заинтересованность в возобновлении двустороннего диалога по совместным проектам в военно-технической области, однако на политическом и санкционном фоне данный диалог не получил должного развития.

В последнее время наблюдаются определенные изменения во французской политической жизни. Как известно первая встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом России В.В.Путиным состоялась в Париже в мае нынешнего года, и прошла она в максимально дружественной, открытой атмосфере, положив начало возобновлению открытого диалога во всех сферах, в том числе в области военно-технического взаимодействия. Появилась возможность для качественного улучшения отношений между двумя странами по различному спектру вопросов. В этой связи, ответный визит французского президента в Россию, возможно, придаст импульс российско-французскому сотрудничеству, в том числе в военно-технической сфере.

Российская сторона открыта для сотрудничества в этом вопросе.

- В июле 2018 пройдет выставка "Фарнборо" в Великобритании. Насколько широко РФ будет представлена на ней? Повезет ли Москва образцы военной техники?

- "Фарнборо" – один из крупнейших в мире авиасалонов. Работа по подготовке участия в международной выставке начинается задолго до ее открытия. Решением ФСВТС России АО "Рособоронэкспорт" был определен организатором российской экспозиции продукции военного назначения на предстоящей выставке "Фарнборо Интернэшнл – 2018" в Великобритании. Однако в связи с решением Оргкомитета выставки о запрете демонстрации на салоне российской продукции военного назначения, данное решение отменено.

Таким образом, мы и здесь сталкиваемся с примером недобросовестной конкуренции. Сожалеем, что в результате такого решения мы не сможем использовать эту площадку для обмена опытом и демонстрации наших возможностей.

- Как скажутся новые санкции США на позиции РФ на рынке ВТС? Госдеп заявляет, что санкции США могут быть применены и к тем, кто покупает российское оружие? Как работать в таких условиях?

- Действительно, в настоящее время США взяли курс на проведение агрессивной внешней политики по отношению к Российской Федерации. Доказательством этого является введение новых санкций применительно к оборонно-промышленному комплексу нашей страны. Такая позиция не способствует улучшению двусторонних отношений и отделяет нас от совместного решения первостепенных задач, таких как совместная борьба с международным терроризмом.

В этой связи мы вынуждены выстраивать свою позицию применительно к реалиям сегодняшнего дня. Санкции не окажут положительного влияния на отношения между Россией и США. Время все расставит по своим местам. Но уже сейчас мы видим, что убытки от прекращения сотрудничества с российскими компаниями, которые несут наши западные партнеры, превосходят те временные трудности, с которыми пришлось столкнуться отечественным производителям.

Очевидно, что вводимые ограничения являются попыткой снизить конкурентоспособность российских производителей на международном рынке. По сути можно говорить о недобросовестной конкуренции.

Санкции в отношении отечественных производителей и поставщиков вооружений и военной техники искусственно усложняют работу российских субъектов военно-технического сотрудничества. Данная политика направлена на вытеснение Российской Федерации с традиционных рынков вооружения и военной техники.

Однако существующая реальность говорит об обратном. Продукция военного назначения российского производства хорошо себя зарекомендовала и остается востребованной у иностранных партнеров, которые намерены и в дальнейшем ее эксплуатировать. Надо сказать, что российские организации и предприятия оборонно-промышленного комплекса уже адаптировались к работе в условиях санкций. Качество и надежность вооружения российского производства – вот на что обращает внимание заказчик, понимая, что именно от этого будет зависеть безопасность и обороноспособность его государства. Готовность покупать российское оружие остается.

Россия является надежным партнером на международном рынке вооружений, четко выполняет взятые на себя обязательства по международным оружейным контрактам независимо от политической конъюнктуры. Примером может служить наше сотрудничество со странами Восточной Европы.

- В Восточной Европе остаётся интерес к нашей вертолётной технике? Есть ли заявки на ремонт уже поставленных вертолётов, эта работа не прекратилась?

- Сотрудничество с восточноевропейскими странами в области ремонта вертолетной техники российского производства планомерно осуществляется.

Не секрет, что многие европейские страны являются активными эксплуатантами вертолетной техники российского (советского) производства, которая доказала свою эффективность, надежность и продемонстрировала способность выполнения задач в интересах вооруженных сил, МЧС и других ведомств. Российская сторона оказывает услуги по оценке технического состояния вертолетов, ремонту узлов и агрегатов и другого авиационно-технического имущества. Кроме того, осуществляется поставка запасных частей и комплектующих.

Ремонт и модернизация вертолетной техники российского производства проводится как в интересах вооруженных сил восточноевропейских стран, так и в интересах третьих стран на территории указанных государств. Проведение таких работ регламентируется соответствующими межправительственными соглашениями, которые подписаны с Болгарией и Чехией.

Кроме того, в таких странах, как Болгария, Польша, Словакия, Чехия функционируют ремонтные заводы, способные поддерживать летную годность российской вертолетной техники, также имеется обученный технический персонал. Мы ведем с ними активную совместную работу.

- В какой срок будет реализован заключенный в 2016 году контракт на поставку авиационного имущества для вертолетов Ми-24 и машин семейства Ми-8/17, эксплуатирующихся Минобороны Чехии?

- Министерство обороны Чехии – активный эксплуатант российской техники. Поставка авиационного имущества для вертолетов типов "Ми-8", "Ми-17", а также Ми-24 осуществляется на основании официальных обращений Чешской Стороны в сроки, предусмотренные контрактными обязательствами.

По нашей информации чешская сторона заинтересована в продлении эксплуатации вертолетов российского производства. Россия готова оказать в этом необходимую техническую и практическую помощь.

- Готова ли РФ участвовать в модернизации 15 истребителей МиГ-29, стоящих на вооружении Болгарии?

- Российская Федерация заинтересована в поддержании летной годности ранее поставленной техники российского (советского) производства и не только готова, но, и я бы хотел это подчеркнуть, заинтересована в проведении полной модернизации отечественной техники, стоящей на вооружении Болгарии.

Российской Федерации принадлежат права на результаты интеллектуальной деятельности в отношении самолетов МиГ-29. Наша позиция состоит в том, что соответствующие работы должны проводиться на авторизованных ремонтных предприятиях с участием отечественного разработчика и использованием аутентичных запасных частей.

Мы выступаем против того, чтобы к модернизации подключались иностранные компании, не сертифицированные российской стороной.

- Есть ли заявки от Сербии на поставку российского оружия и техники? Готовится ли контракт на поставку систем ПВО - это будет С-300?

- Сербия является стратегическим партнером Российской Федерации. В настоящее время в рамках осуществления военно-технического сотрудничества с Республикой Сербия регулярно поступают обращения от сербских партнеров на поставку российского оружия и техники, которые прорабатываются в установленном порядке.

Исходим из того, что ситуация на Балканах накаляется на фоне попыток некоторых стран привнести дисбаланс в этот регион. В условиях возрастающей напряженности на Балканском полуострове военно-техническое сотрудничество с Сербией планомерно развивается.

- Идет ли диалог по линии ВТС с Афинами? Есть ли заявки на модернизацию ранее поставленных систем ПВО?

- Наше сотрудничество с Афинами никогда не прекращалось. Мы продолжаем реализацию взятых на себя обязательств в рамках проектов по обслуживанию ранее поставленной нами техники. Основными направлениями сотрудничества с Грецией являются поставка запасных частей и комплектующих изделий к средствам противовоздушной обороны, а также модернизация имеющихся на вооружении средств ПВО.

Мы заинтересованы в поддержании боевой готовности ВС Греции.

- Ранее Словакия заявляла, что попросила Россию модернизировать зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300, самолеты МиГ-29 и вертолеты Ми-17. Эти переговоры привели к контрактам?

- В отношениях со Словакией Россия выполняет все свои обязательства. В настоящее время в соответствии с контрактными обязательствами АО "РСК "МиГ" проводится абонементное обслуживание самолетов МиГ-29 ВВС Словакии.

Что касается модернизации техники российского производства, стоящей на вооружении Словацкой Республики, то российская сторона готова провести необходимые работы после получения официального обращения словацких партнеров.

Одновременно хотел бы подчеркнуть, что мы открыты к диалогу. Видим перспективы сотрудничества. Прежде всего, в абонентском обслуживании техники, подготовки и обучению технического персонала. Мы очень заинтересованы, чтобы в Словакии появился свой высококвалифицированный технический персонал, способный поддерживать жизненный цикл техники и вооружения российского производства. При необходимости готовы проводить совместные работы с привлечением отечественных специалистов.

- Действительно ли "Рособоронэкспорт" совместно с чешским предприятием "Лом Прага" выиграл тендер на ремонт поставленных в Афганистан российских вертолетов? В какие сроки будет выполнен данный контракт?

- Чешское государственное предприятие "ЛОМ "Прага" действительно выиграло тендер Агентства НАТО по тыловому обеспечению и снабжению на проведение ремонта 4 вертолетов Ми-17В-5 в интересах Афганистана. Хочу отметить, что одним из условий тендера было обязательное привлечение российского разработчика вертолета – АО "МВЗ им. М.Л.Миля"

Ремонтные работы, а также поставка запасных частей и комплектующих к данным вертолетам осуществляются согласно контрактным обязательствам между АО "Рособоронэкспорт" и ГП "ЛОМ "Прага".

Чешское предприятие имеет высокий уровень компетентности, работает в тесной кооперации с Российской Стороной, и мы не видим проблем по срокам выполнения работ, оговоренных в контракте.