В Кремле призвали не спешить с выводами о ситуации со спутником "Метеор"
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Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М".
Источник: © Роскосмос
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что "пока информации как таковой нет"
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. В Кремле ждут информации от Роскосмоса о ситуации со спутником "Метеор", запущенным с космодрома Восточный, призывают не спешить с выводами.
"Я не располагаю информацией. Не думаю, что есть детальная информация, что именно произошло и по какой причине. Пока я не спешил бы, еще чуть-чуть набрался бы терпения. В любом случае, мы ждем информацию от наших соответствующих ведомств, в первую очередь, от госкорпорации "Роскосмос", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом он еще раз подчеркнул, что "пока информации как таковой нет".
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28.11.2017
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