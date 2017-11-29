В Минобороны подтвердили перехват самолета-разведчика США над Черным морем
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Самолет-разведчик P-8A Poseidon.
Источник: © EPA/ALI HAIDER
В пресс-службе Южного военного округа отметили, что инцидент произошел над нейтральными водами
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Российский истребитель Су-30 облетел американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над нейтральными водами Черного моря.
Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"25 ноября около 13:00 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся на большой скорости к государственной границе РФ. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных средств ПВО Южного военного округа. Сблизившись, российский истребитель облетел воздушный объект и визуально идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon, - рассказали в пресс-службе.
В военном округе подчеркнули, что "после обнаружения российским истребителем американский самолет-разведчик изменил свою траекторию на удаление от воздушного пространства России".
"Выполнив задачу, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - добавили в пресс-службе.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя Пентагона Мишель Балданзу сообщила, что в минобороны США посчитали перехват небезопасным.
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28.11.2017
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Vadim Martinov
77
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№1
29.11.2017 12:21
надо нашим возить блоки с вулканическим пеплом, рассыпать перед американским самолетом))
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ash
3567
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№2
29.11.2017 12:43
Цитата, Vadim Martinov сообщ. №1А зачем? С них и одного появления вблизи хватает. Вон какой вой опять подняли. Тратить ещё ресурс на таскания разного г-на...;)
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