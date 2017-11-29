В Минобороны подтвердили перехват самолета-разведчика США над Черным морем



Самолет-разведчик P-8A Poseidon.

Источник: © EPA/ALI HAIDER Самолет-разведчик P-8A Poseidon.Источник: © EPA/ALI HAIDER

В пресс-службе Южного военного округа отметили, что инцидент произошел над нейтральными водами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Российский истребитель Су-30 облетел американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над нейтральными водами Черного моря.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"25 ноября около 13:00 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся на большой скорости к государственной границе РФ. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных средств ПВО Южного военного округа. Сблизившись, российский истребитель облетел воздушный объект и визуально идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon, - рассказали в пресс-службе.

В военном округе подчеркнули, что "после обнаружения российским истребителем американский самолет-разведчик изменил свою траекторию на удаление от воздушного пространства России".

"Выполнив задачу, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - добавили в пресс-службе.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя Пентагона Мишель Балданзу сообщила, что в минобороны США посчитали перехват небезопасным.