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В Минобороны подтвердили перехват самолета-разведчика США над Черным морем

29.11.2017 ТАСС 450 2
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Самолет-разведчик P-8A Poseidon
Самолет-разведчик P-8A Poseidon.
Источник: © EPA/ALI HAIDER

В пресс-службе Южного военного округа отметили, что инцидент произошел над нейтральными водами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Российский истребитель Су-30 облетел американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над нейтральными водами Черного моря.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"25 ноября около 13:00 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся на большой скорости к государственной границе РФ. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных средств ПВО Южного военного округа. Сблизившись, российский истребитель облетел воздушный объект и визуально идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon, - рассказали в пресс-службе.

В военном округе подчеркнули, что "после обнаружения российским истребителем американский самолет-разведчик изменил свою траекторию на удаление от воздушного пространства России".

"Выполнив задачу, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - добавили в пресс-службе.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя Пентагона Мишель Балданзу сообщила, что в минобороны США посчитали перехват небезопасным.
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Су-30
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Vadim Martinov
77
№1
29.11.2017 12:21
надо нашим возить блоки с вулканическим пеплом, рассыпать перед американским самолетом))
+1
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RU
ash
3567
№2
29.11.2017 12:43
Цитата, Vadim Martinov сообщ. №1
А зачем? С них и одного появления вблизи хватает. Вон какой вой опять подняли. Тратить ещё ресурс на таскания разного г-на...;)
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