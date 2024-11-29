Российский самолет совершил небезопасный перехват самолета ВМС США



Базовый патрульный самолет Boeing Р-8А Poseidon (номер ВМС США 168853, серийный номер 44145 / 5338) из состава патрульной эскадрильи VP-16 авиации ВМС США на авиабазе Кефлавик в Исландии, 28.04.2017.

Источник: Matthew Skoglund / ВМС США Базовый патрульный самолет Boeing Р-8А Poseidon (номер ВМС США 168853, серийный номер 44145 / 5338) из состава патрульной эскадрильи VP-16 авиации ВМС США на авиабазе Кефлавик в Исландии, 28.04.2017.Источник: Matthew Skoglund / ВМС США

Российский истребитель Су-30 совершил "небезопасный" перехват самолета США Р-8А "Посейдон" (P-8 Poseidon - состоящий на вооружении ВМС США патрульный противолодочный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, а также для участия в противокорабельных и спасательных операциях, - прим. ред.) в субботу над Черным морем, заявил представитель Пентагона в понедельник телеканалу CNN.

"Самолет США работал в международном воздушном пространстве и не сделал ничего, чтобы спровоцировать такое поведение России", - сообщил CNN представитель Пентагона, подполковник Мишель Балданза (Michelle Baldanza).

Действия российского самолета были признаны небезопасными, потому что Су-30 пролетел прямо перед P-8 справа налево, в результате чего последнему пришлось совершить резкий маневр, приведший к "15-градусному крену и сильной турбулентности". Балданза также добавила, что российский истребитель совершил перехват всего в 15,2 метрах от самолета США. Она сказала, что во время инцидента у "восьмерки" был включен транспондер.

Официальный представитель ВМС США сообщила CNN, что перехват длился около 24 минут. "Небезопасные действия могут нанести серьезный вред и травмы всем задействованным в инциденте воздушным экипажам", - подчеркнула Балданза.

Прошло несколько месяцев с момента последнего сообщения о небезопасном взаимодействии между американскими и российскими самолетами. Последний инцидент произошел в июне, когда российский истребитель Су-27 пролетел в полутора метрах от разведывательного самолета ВВС США RC-135 над Балтийским морем.

До этого инцидента произошло несколько аналогичных столкновений над Черным морем - в районе, где Россия, США и НАТО действуют в непосредственной близости, особенно в связи с тем, что Россия активизировала свое военное присутствие в регионе после аннексии Крыма в 2014 году.

Райан Браун (Ryan Browne)

CNN, США