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Бальбек заявил о "вседозволенности Пентагона" у российских границ

29.11.2017 РИА Новости 286 0
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Самолет-разведчик P-8A Poseidon
Самолет-разведчик P-8A Poseidon.
Источник: © EPA/ALI HAIDER

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости, Виктор Лященко. Заместитель главы комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек раскритиковал "вседозволенность Пентагона" у границ России, отметив, что Западу не стоит "примерять отмычку к нашему замку".

Ранее CNN со ссылкой на официального представителя Пентагона Мишель Балданзу сообщил, что российский истребитель Су-30 "небезопасно" перехватил американский противолодочный самолет P-8A Poseidon над Черным морем.

"Американский военный самолет, находясь в российской экономической зоне, видимо, ожидал "встречу с оркестром", а вместо этого лицезрел хищный силуэт российского истребителя - из-за этого, видимо, сильно расстроился сначала пилот, а потом Пентагон", - сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, в американском военном ведомстве ведут против России психологическую войну. "Однобокое восприятие Пентагоном вседозволенности никто терпеть не собирается. Представляю, какие бы неслись вопли, если бы наш самолет появился в нейтральных водах в районе Флориды - там бы уже кричали, что русские завтра готовятся занять Вашингтон", - отметил Бальбек.

Депутат подчеркнул, что появление американского военного самолета в Черном море, где не проводятся маневры НАТО и нет американских субмарин, по меньшей мере странно.

"Так что не стоит примерять отмычку к нашему замку и делать вид, что просто прогуливаются", - заявил Бальбек.
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Су-30
Проекты
NATO

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