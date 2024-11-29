В Госдуме прокомментировали сообщения о перехвате самолета над Черным морем



Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости, Федор Дмитриев. Американский самолет, перехваченный российским истребителем над Черным морем, мог собирать разведданные о российской группировке войск в Крыму, заявил РИА Новости во вторник депутат Государственной думы ФС РФ Дмитрий Белик.

Ранее во вторник CNN со ссылкой на Пентагон сообщил, что российский истребитель Су-30 в субботу "небезопасно" перехватил американский противолодочный самолет P-8A Poseidon в небе над Черным морем. По утверждению представителя минобороны США, американский самолет находился в международном воздушном пространстве и не совершал провокационных действий в отношении российских военных.

"В настоящий момент в Черном море не проводятся какие-то глобальные учения. Для чего у наших границ нужен якобы противолодочный самолет? А если все это совместить с движением американского ракетного фрегата в сторону Одессы, значит, евроатлантические союзники хотят получить разведданные о российской группировке в Крыму с воды и с воздуха", - сказал парламентарий.

ВКС России в 2017 году уже "пересекались" с самолетами НАТО над Черным морем. Так, 9 мая истребитель Су-30 поднялся в небо для перехвата американского самолета-разведчика P8A "Посейдон". Российский истребитель маневром поприветствовал американских пилотов, после чего самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель благополучно вернулся на свой аэродром базирования.

В июле истребитель "Тайфун" британских ВВС поднялся в воздух с базы в Румынии, на перехват российских бомбардировщиков Ту-22М3, пролетавших над Черным морем. Самолеты находились за пределами визуальной видимости друг друга; истребитель НАТО осуществлял слежение за российскими бомбардировщиками, пока те не покинули зону слежения альянса.