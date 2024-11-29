В Санкт-Петербурге 30 ноября состоится церемония приема в состав ВМФ ледокола "Илья Муромец"



Ледокол "Илья Муромец".

Источник: © Петр Ковалев/ТАСС Ледокол "Илья Муромец".Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

ЦАМТО, 28 ноября. Как уже сообщалось, 30 ноября в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" состоится церемония подъема Военно-морского флага и приема в состав ВМФ новейшего ледокола "Илья Муромец" проекта 21180.

В мероприятии примут участие представители Главного командования ВМФ России, Объединенной судостроительной корпорации, руководители предприятий кооперации, которые были задействованы в строительстве ледокола.

Ледокол "Илья Муромец" прошел все этапы заводских, ходовых и государственных испытаний. Планируется, что в первой декаде декабря он осуществит переход на Северный флот к постоянному месту базировании.

По оценке главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева, "предстоящий прием в состав флота ледокола "Илья Муромец" как нельзя лучше иллюстрирует тот факт, что российская школа военного кораблестроения сохранила и активно развивает весь накопленный опыт в этой сфере, а с вхождением ледокола в состав Северного флота будет заметно повышена эффективность нашей деятельности в арктической зоне".

Головной ледокол проекта 21180 "Илья Муромец" стал первым за более чем 40 лет судном такого типа, построенным в интересах вспомогательного флота Военно-морского флота России.

Ледокол "Илья Муромец" по своим характеристикам способен эффективно и самостоятельно выполнять ледовую проводку боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ в арктической зоне, а также производить буксирное обеспечение. Он является многофункциональным судном водоизмещением 6 тыс. тонн.

Церемония закладки ледокола состоялась на "Адмиралтейских верфях" в апреле 2015 года. Через год он был спущен на воду для производства достроечных работ, которые выполнялись на плаву в акватории предприятия "Адмиралтейские верфи". Затем судно прошло все этапы испытаний, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Справочно:

"Илья Муромец" – однопалубное многофункциональное судно, предназначенное для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях. Судно обладает возможностями морского буксира, ледокола и патрульного корабля одновременно и будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки Военно-морского флота России. Ледокол проекта 21180 – судно нового поколения, с новыми принципами электродвижения и современной энергетической установкой.

Высокая маневренность ледокола обеспечивается полноповоротными механическими двухвинтовыми рулевыми колонками и носовым подруливающим устройством, что повышает маневренные характеристики судна при работе в ледовых условиях.

Система управления судна имеет высокую степень автоматизации и интеграции. Ледокол оснащен современным навигационным комплексом, с электронной картографической навигационно-информационной системой.

Основные тактико-технические характеристики судна: водоизмещение – 6 тыс. т; длина – 85 м; ширина – 20 м; высота борта – 9,2 м; осадка – 6,8 м; автономность плавания – до 60 суток; дальность хода – до 9 тыс. миль; проходимость – ледовое поле толщиной до 1,5 м; тип движителя – дизель-электроход с винто-рулевыми колонками мощностью 3,5 МВт каждая; экипаж – 35 человек.