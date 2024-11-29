Связисты общевойсковой армии ЗВО получили новейшие средства связи для комплектования вновь созданной дивизии
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Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.
Источник: www.relero.ru
ЦАМТО, 28 ноября. Связисты общевойсковой армии Западного военного округа получили около десяти машин Р-419Л1 на вооружение вновь сформированной мотострелковой дивизии ЗВО, дислоцированной в Белгородской и Воронежской областях.
Подвижные цифровые радиорелейные станции Р-419Л1 и Р-419ГМ смонтированы на базе автомобиля КамАЗ-43501, которые позволяют организовывать видеоконференцсвязь и передавать видеоданные по радиосигналу.
Машины связи оснащены аппаратурой определения координат и могут реализовывать топографическую привязку через спутниковую систему навигации ГЛОНАСС.
Вся спецтехника обеспечивает передачу высокоскоростных потоков информации на скоростях до 150 Мбит/с.
Многофункциональные станции имеют систему кондиционирования и обогрева воздуха, удобные места для работы и отдыха военнослужащих.
Новая мотострелковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года. Помимо мотострелковых, в нее входят артиллерийские, разведывательные, инженерные и иные подразделения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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28.11.2017
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