Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Связисты общевойсковой армии ЗВО получили новейшие средства связи для комплектования вновь созданной дивизии

29.11.2017 ЦАМТО 279 0
0
Понравилась новость?
 +2
Радиорелейная станция Р-419Л1
Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.
Источник: www.relero.ru

ЦАМТО, 28 ноября. Связисты общевойсковой армии Западного военного округа получили около десяти машин Р-419Л1 на вооружение вновь сформированной мотострелковой дивизии ЗВО, дислоцированной в Белгородской и Воронежской областях.

Подвижные цифровые радиорелейные станции Р-419Л1 и Р-419ГМ смонтированы на базе автомобиля КамАЗ-43501, которые позволяют организовывать видеоконференцсвязь и передавать видеоданные по радиосигналу.

Машины связи оснащены аппаратурой определения координат и могут реализовывать топографическую привязку через спутниковую систему навигации ГЛОНАСС.

Вся спецтехника обеспечивает передачу высокоскоростных потоков информации на скоростях до 150 Мбит/с.

Многофункциональные станции имеют систему кондиционирования и обогрева воздуха, удобные места для работы и отдыха военнослужащих.

Новая мотострелковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года. Помимо мотострелковых, в нее входят артиллерийские, разведывательные, инженерные и иные подразделения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
ГЛОНАСС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.11 22:00
  • 77
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 29.11 21:55
  • 1
Новый план для российского флота: больше подлодок, фрегатов и крылатых ракет
  • 29.11 21:49
  • 56
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 29.11 21:45
  • 60
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 29.11 21:33
  • 1
Сеть авиационных учебных центров ДОСААФ будет создана в регионах России в ближайшие три года
  • 29.11 21:10
  • 2
Новейшие ЗРК "Бук-М2" поступили на вооружение зенитного ракетного соединения в Бурятии
  • 29.11 21:08
  • 1
Пестовать "цифру" или пасти баранов
  • 29.11 20:47
  • 40
Почему нам не страшен "быстрый глобальный удар"
  • 29.11 20:43
  • 3
Интервью с генеральным директором АО "НИИ стали" Дмитрием Купрюниным
  • 29.11 20:41
  • 24
Израиль показал, как намерен обойти российские системы ПВО
  • 29.11 20:01
  • 8
Эксперт из США назвал "критический недостаток" танка "Армата"
  • 29.11 19:59
  • 111
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 29.11 19:50
  • 5
Двигатели ОДК обеспечили второй запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный
  • 29.11 19:44
  • 1
В Airbus считают, что странам Европы следует осуществить проект единого боевого самолета
  • 29.11 19:40
  • 4
Рогозин поздравил пусковой расчет космодрома Восточный с успешным пуском "Союза-2.1б"
другие обсуждаемые темы