Связисты общевойсковой армии ЗВО получили новейшие средства связи для комплектования вновь созданной дивизии



Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.

Источник: www.relero.ru Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.Источник: www.relero.ru

ЦАМТО, 28 ноября. Связисты общевойсковой армии Западного военного округа получили около десяти машин Р-419Л1 на вооружение вновь сформированной мотострелковой дивизии ЗВО, дислоцированной в Белгородской и Воронежской областях.

Подвижные цифровые радиорелейные станции Р-419Л1 и Р-419ГМ смонтированы на базе автомобиля КамАЗ-43501, которые позволяют организовывать видеоконференцсвязь и передавать видеоданные по радиосигналу.

Машины связи оснащены аппаратурой определения координат и могут реализовывать топографическую привязку через спутниковую систему навигации ГЛОНАСС.

Вся спецтехника обеспечивает передачу высокоскоростных потоков информации на скоростях до 150 Мбит/с.

Многофункциональные станции имеют систему кондиционирования и обогрева воздуха, удобные места для работы и отдыха военнослужащих.

Новая мотострелковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года. Помимо мотострелковых, в нее входят артиллерийские, разведывательные, инженерные и иные подразделения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.