В 2017 году в ВДВ поступило более 2 тыс. образцов современных средств навигации индивидуального пользования
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Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости
ЦАМТО, 28 ноября. В 2017 году в Воздушно-десантные войска (ВДВ) поставлено более 2 тыс. образцов новейших средств навигации индивидуального пользования.
В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки ВДВ большое внимание уделялось широкому применению геоинформационных систем и пространственных моделей для изучения и оценки местности.
"В настоящее время укомплектованность специалистами топографической службы в частях и соединениях ВДВ составляет 100%", – сообщил начальник топографической службы ВДВ полковник Александр Козлов.
Он также отметил, что с декабря текущего года в войсках будет действовать единая автоматизированная система геопространственной информации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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28.11.2017
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