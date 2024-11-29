В 2017 году в ВДВ поступило более 2 тыс. образцов современных средств навигации индивидуального пользования



Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.

Источник: Евгений Биятов / РИА Новости Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

ЦАМТО, 28 ноября. В 2017 году в Воздушно-десантные войска (ВДВ) поставлено более 2 тыс. образцов новейших средств навигации индивидуального пользования.

В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки ВДВ большое внимание уделялось широкому применению геоинформационных систем и пространственных моделей для изучения и оценки местности.

"В настоящее время укомплектованность специалистами топографической службы в частях и соединениях ВДВ составляет 100%", – сообщил начальник топографической службы ВДВ полковник Александр Козлов.

Он также отметил, что с декабря текущего года в войсках будет действовать единая автоматизированная система геопространственной информации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.