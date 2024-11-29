Судно "Янтарь" придет в район поиска аргентинской подлодки в первой декаде декабря - российский источник



Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» проекта 22010 проходит размагничивание на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Источник: www.sdelanounas.ru Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» проекта 22010 проходит размагничивание на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.Источник: www.sdelanounas.ru

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Гидрографическое судно ВМФ России "Янтарь", как ожидается, прибудет в район операции по поиску пропавшей аргентинской подлодки в начале декабря, сообщил во вторник информированный собеседник "Интерфакса".

"В первой декаде декабря. Это длительное плавание, на которое существенное влияют и погодные факторы. Из-за них судно может замедлить или ускорить ход", - сказал он.

Самолетом Ан-124 "Руслан" Россия перебросила в Аргентину 12 специалистов поисково-спасательного отряда ВМФ РФ. Отряд оснащен телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом "Пантера плюс",

Кроме того, к берегам Аргентины направлено новейшее исследовательское судно ВМФ РФ "Янтарь". Судно выполняло задачи у западного побережья Африки.

Подводная лодка "Сан Хуан" ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября. На борту субмарины - 44 члена экипажа.

В поисках, кроме аргентинских военных кораблей и самолетов, также принимают участие бразильцы и американцы.