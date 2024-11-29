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Спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" выведен на околоземную орбиту

29.11.2017 Интерфакс-АВН 302 0
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Спутник «Метеор-М» № 1
Спутник «Метеор-М» № 1.
Источник: Wikipedia.org

Космодром Восточный. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома "Восточный", вывела на низкую околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1.

Как сообщили "Интерфаксу" в Роскосмосе, космическая головная часть ракеты в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1 в расчетное время штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

Кроме того, ракета-носитель выведет на орбиту еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.

Ракета-носитель "Союз-2" этапа 1б стартовала с космодрома "Восточный" впервые, первый запуск с космодрома был осуществлен в апреле 2016 года ракетой носителем "Союз-2" этапа 1а. На стартовом комплексе "Союз-2" используется уникальная мобильная башня обслуживания, которая обеспечивает доступ персонала ко всем системам ракеты-носителя, находящейся в вертикальном положении на стартовой системе космодрома.

Соответственно, на ракете "Союз-2" предусмотрены специальные пароотводы для вывода паров жидкого кислорода за пределы башни обслуживания. Также проведена модернизация бортовой вычислительной машины - она стала более производительной и менее габаритной. Благодаря модернизации существенно снизились размеры бортовой кабельной сети системы управления. Новые химические источники тока, установленные на ракете, являются батареями постоянной готовности и не требуют зарядно-аккумуляторной станции. Ракеты-носители "Союз-2" этапов 1а и 1б разработаны и изготовлены в Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс" (Самара).
28.11.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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