Тихоокеанский флот намерен в 2018 году принять в состав около 10 новых кораблей и судов



Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 у достроечной набережной Судостроительного завода "Северная верфь".

Источник: http://www.nordsy.spb.ru/ Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 у достроечной набережной Судостроительного завода "Северная верфь".Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский заявил, что "соединение надводных кораблей флота пополнят новейшие корветы "Громкий" и "Гремящий", на которых уже сформированы экипажи"

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Тихоокеанский флот (ТОФ) в 2018 году планирует принять в состав около 10 новейших кораблей и судов обеспечения, в том числе, корветы "Громкий" и "Гремящий" и первую в серии дизель-электрическую подлодку проекта 636.3. Об этом сообщил во вторник официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"В 2018 году Тихоокеанский флот планирует принять в состав порядка десяти новейших боевых кораблей и судов обеспечения. Планируется, что следом за корветом "Совершенный", который прибыл во Владивосток в текущем году, соединение надводных кораблей флота пополнят новейшие корветы "Громкий" и "Гремящий", на которых уже сформированы экипажи. Один из этих кораблей достраивается в Комсомольске-на-Амуре, другой на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге", - сказал Воскресенский.

Также планируется принять в боевой состав первую в серии дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3. Эти подлодки строятся специально для Тихоокеанского флота, они обладают улучшенными характеристиками и способны нести комплекс крылатых ракет морского базирования "Калибр". Кроме того, флот получит новые противодиверсионные катера и несколько судов обеспечения, в том числе, современный буксир.

"Совершенный" - четвертый серийный корвет проекта 20380, введен в состав Тихоокеанского флота 20 июля 2017 года. Он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.