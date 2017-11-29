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Тихоокеанский флот намерен в 2018 году принять в состав около 10 новых кораблей и судов

29.11.2017 ТАСС 667 4
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Гремящий
Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 у достроечной набережной Судостроительного завода "Северная верфь".
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский заявил, что "соединение надводных кораблей флота пополнят новейшие корветы "Громкий" и "Гремящий", на которых уже сформированы экипажи"

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Тихоокеанский флот (ТОФ) в 2018 году планирует принять в состав около 10 новейших кораблей и судов обеспечения, в том числе, корветы "Громкий" и "Гремящий" и первую в серии дизель-электрическую подлодку проекта 636.3. Об этом сообщил во вторник официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"В 2018 году Тихоокеанский флот планирует принять в состав порядка десяти новейших боевых кораблей и судов обеспечения. Планируется, что следом за корветом "Совершенный", который прибыл во Владивосток в текущем году, соединение надводных кораблей флота пополнят новейшие корветы "Громкий" и "Гремящий", на которых уже сформированы экипажи. Один из этих кораблей достраивается в Комсомольске-на-Амуре, другой на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге", - сказал Воскресенский.

Также планируется принять в боевой состав первую в серии дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3. Эти подлодки строятся специально для Тихоокеанского флота, они обладают улучшенными характеристиками и способны нести комплекс крылатых ракет морского базирования "Калибр". Кроме того, флот получит новые противодиверсионные катера и несколько судов обеспечения, в том числе, современный буксир.

"Совершенный" - четвертый серийный корвет проекта 20380, введен в состав Тихоокеанского флота 20 июля 2017 года. Он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Гремящий
Компании
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
636.3
877 Палтус
ТОФ

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Восход
13364
№1
29.11.2017 04:38
Если на ТОФ решили отправить 20385, то тогда все 20385 должны идти на ТОФ.

Ад, угар и садомия, когда каждый на каждый из флотов идет по одному кораблику каждого отдельно взятого проекта. Ну прямо выставка народной самодеятельности... Как на них служить? Как их обслуживать и ремонтировать? Их просто убьют.

Ну если промышленность по объективным причинам не в состоянии произвести крупную серию одного унифицированного проекта и штампует корабли мелкими сериями, то хотя бы сгруппируйте эти мелкие серии по театрам службы (по флотам).

В противном случае они сгниют в доках судоремонтных заводов, потому что моряки не сумеют освоить сложную технику, а судоремонтники запутаются в десятках проектов, представленных одним экземпляром.

А когда на каждом флоте хотя бы по 3 корабля одного проекта, то судоремонт может нормально освоить их обслуживание, а моряки и командование грамотно изучить технику, понять ее сильные и слабые стороны, тем самым продлив ресурс и оптимизировав эффективность.
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RU
Павел 1978
8832
№2
29.11.2017 07:13
Цитата, Восход сообщ. №1
Если на ТОФ решили отправить 20385, то тогда все 20385 должны идти на ТОФ.
дык их и будет всего два, как я понял...
0
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RU
ID: 3396
333
№3
29.11.2017 10:06
Если верить Википедии, все ЧЕТЫРЕ 20385-х идут на ТОФ (Гремящий, Проворный, ?, ?).
На СФ - 20386-е.
0
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RU
Военкор
142
№4
29.11.2017 18:48
Громкий хотят принять на вооружение в 2018 году?! Сказочники!
0
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