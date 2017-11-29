Новейшие ЗРК "Бук-М2" поступили на вооружение зенитного ракетного соединения в Бурятии
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Самоходная огневая установка 9А317 зенитной ракетной системы 9К317 «Бук-М2» из состава 297-й зенитной ракетной бригады Центрального военного округа. Алкино (Башкирия). январь 2012 года.
Источник: samoletchik.livejournal.com
Соединение ВВО также пополнилось новейшими пуско-заряжающими установками, радиолокационными станциями и комплексом "Поляна"
УЛАН-УДЭ, 28 ноября. /ТАСС/. Зенитное ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Бурятии, пополнилось зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) "Бук-М2". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе округа.
"Первые эшелоны с ЗРК "БУК-М2" прибыли в Бурятию, на станцию разгрузки города Улан-Удэ. Также в столицу республики после переобучения в специализированном учебном центре в Оренбургской области прибыли военнослужащие соединения", - сказали в пресс-службе.
Помимо ЗРК "Бук-М2" зенитное ракетное соединение пополнилось новейшими пуско-заряжающими установками (ПЗУ), радиолокационными станциями и комплексом "Поляна".
Ранее сообщалось, что в ходе полугодовых курсов в Оренбурге военнослужащие из Бурятии изучили тактико-технические возможности комплекса "Бук-М2", сдали зачеты по мерам безопасности. Расчеты ЗРК освоили особенности заряжания пусковых установок, методику работы на электронном оборудовании зенитно-ракетных комплексов, выполнили боевые стрельбы.
ЗРК "Бук-М2" - высокомобильный современный зенитно-ракетный комплекс, оснащен ракетами с эффективностью поражения летательных аппаратов до 99%. Данные комплексы позволяют обеспечить поражение тактических баллистических и авиационных ракет.
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28.11.2017
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Терентий_410
67
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№1
29.11.2017 20:06
Новейшие ЗРК "Бук-М2" ? Тогда принятые на вооружение
"Бук-М3" какие?
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