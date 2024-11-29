Наземные средства ВКС взяли на сопровождение стартовавшую с Восточного ракету "Союз-2.1б"



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения для Минобороны РФ на космодроме Плесецк, 25 мая.

Источник: 169; Михаил Джапаридзе/ТАСС Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения для Минобороны РФ на космодроме Плесецк, 25 мая.Источник: 169; Михаил Джапаридзе/ТАСС

После выведения спутников на целевую орбиту разгонный блок будет направлен в сторону Земли, а его не сгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки затонут в несудоходном районе Тихого океана

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ракета космического назначения "Союз-2.1б", стартовавшая в 8:41 мск с космодрома Восточный, взята на сопровождение наземными средствами ВКС России, сообщили в Минобороны РФ.

"Стартовавшая с космодрома Восточный ракета космического назначения "Союз-2.1б" взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС", - сказали в военном ведомстве.

Все этапы выведения на орбиту российского метеорологического спутника "Метеор-М" и 18 малых космических аппаратов попутной полезной нагрузки будут контролировать боевые расчеты наземных средств управления Космических войск ВКС, уточнили в Минобороны РФ.

В виде попутной нагрузки вместе с "Метеором" на орбиту отправились 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также в космос будут выведены спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).

Основную нагрузку этого старта - трехтонный космический аппарат "Метеор" - разгонный блок "Фрегат" выведет в 9:42 мск на целевую орбиту за счет двух включений своих двигателей. Затем "разгонник" последовательно сформирует орбиты для остальных аппаратов. Выведение на целевую орбиту последнего из 19 космических аппаратов (LEO Vantage) запланировано на 12:54 мск. После этого разгонный блок "Фрегат" будет направлен в сторону Земли, войдет в атмосферу планеты на высоте 100 км, а его не сгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки затонут в несудоходном районе Тихого океана после 14:15 мск.