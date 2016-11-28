Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Великобритания поможет Японии с ракетами для F-35

28.11.2017 Warspot 111 0
0
Понравилась новость?
 0
Ракеты MBDA Meteor.
Ракеты MBDA Meteor.
Источник: mbda-systems.com

Новые ракеты MBDA Meteor адаптируют для истребителей F-35 ВВС Японии. Вчера, 26 ноября, портал asia.nikkei.com сообщил о том, что Япония и Великобритания согласовали совместную программу разработки новой ракеты класса "воздух-воздух".

В рамках совместного проекта планируется создание нового поколения ракет, способного уничтожать различные типы воздушных целей. Предполагается, что в качестве базовой платформы выступит новая ракета MBDA Meteor, которую оснастят радиолокационной системой, разработанной компанией Mitsubishi Electric. Для Японии это первый международный оборонный проект, который страна реализует не с США.

Сборка прототипов ракет запланирована на 2018 год, первые испытания планируется провести к 2023 году. После этого партнёры определят, поступит ли их детище в серийное производство. Новые ракеты будут использоваться на новейших американских истребителях F-35, которые Япония закупает для своих ВВС. Кроме того, партнёры рассчитывают на экспортные заказы, что позволит снизить стоимость серийного производства новых ракет.

MBDA Meteor – управляемая ракета класса "воздух-воздух" большой дальности, оснащённая активной радиолокационной головкой самонаведения. Ракета имеет маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, что позволяет поддерживать высокую скорость полёта на всей траектории. Ракета Meteor разрабатывается MBDA с 1997 года для ВВС Франции, Великобритании, Швеции, Германии, Испании и Италии. Дальность полёта ракеты составляет 100 км. Первыми MBDA Meteor приняли на вооружение ВВС Швеции в 2016 году.
27.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Испания
Италия
США
Франция
Швеция
Япония
Продукция
F-35
Meteor MBDA
Компании
Leonardo
Mitsubishi Electric

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 09:06
  • 16
Почему нам не страшен "быстрый глобальный удар"
  • 28.11 09:03
  • 2
Начало пусков "Ангары" с Восточного запланировано на 2021 год
  • 28.11 08:57
  • 1
Внимание! В воздухе "Премьер"
  • 28.11 08:15
  • 2
Маск испугался делающего сальто робота
  • 28.11 07:39
  • 34
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 28.11 07:29
  • 28
ВМФ получит универсальную пусковую установку УКСК-М, сообщили СМИ
  • 28.11 07:10
  • 26
Рогозин: подготовка к началу испытания самолета Ил-112В практически завершена
  • 28.11 06:19
  • 5
Кудрин считает, что в России взят курс на сокращение военных расходов
  • 28.11 05:48
  • 1
"Черная смерть": самые яркие операции русских морпехов
  • 28.11 05:39
  • 65
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 28.11 05:35
  • 1
Предложение Путина по Украине — это очередная ловушка для Трампа
  • 28.11 05:33
  • 1
Подводников спасут модифицированные "Дельфины"
  • 28.11 05:33
  • 1
Данные сравнительных испытаний автоматов для экипировки "солдата будущего"
  • 28.11 05:26
  • 32
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 28.11 05:24
  • 1
В лесах на Дальнем Востоке "выжили" почти четыре тысячи контрактников
другие обсуждаемые темы