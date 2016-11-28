Великобритания поможет Японии с ракетами для F-35
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Ракеты MBDA Meteor.
Источник: mbda-systems.com
Новые ракеты MBDA Meteor адаптируют для истребителей F-35 ВВС Японии. Вчера, 26 ноября, портал asia.nikkei.com сообщил о том, что Япония и Великобритания согласовали совместную программу разработки новой ракеты класса "воздух-воздух".
В рамках совместного проекта планируется создание нового поколения ракет, способного уничтожать различные типы воздушных целей. Предполагается, что в качестве базовой платформы выступит новая ракета MBDA Meteor, которую оснастят радиолокационной системой, разработанной компанией Mitsubishi Electric. Для Японии это первый международный оборонный проект, который страна реализует не с США.
Сборка прототипов ракет запланирована на 2018 год, первые испытания планируется провести к 2023 году. После этого партнёры определят, поступит ли их детище в серийное производство. Новые ракеты будут использоваться на новейших американских истребителях F-35, которые Япония закупает для своих ВВС. Кроме того, партнёры рассчитывают на экспортные заказы, что позволит снизить стоимость серийного производства новых ракет.
MBDA Meteor – управляемая ракета класса "воздух-воздух" большой дальности, оснащённая активной радиолокационной головкой самонаведения. Ракета имеет маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, что позволяет поддерживать высокую скорость полёта на всей траектории. Ракета Meteor разрабатывается MBDA с 1997 года для ВВС Франции, Великобритании, Швеции, Германии, Испании и Италии. Дальность полёта ракеты составляет 100 км. Первыми MBDA Meteor приняли на вооружение ВВС Швеции в 2016 году.
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27.11.2017
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